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Care este cel mai curat oraș din lume. A întrecut Singapore și a lăsat Varșovia pe locul patru

Care este cel mai curat oraș din lume. A întrecut Singapore și a lăsat Varșovia pe locul patru
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Cracovia, unul dintre cele mai vizitate orașe din Polonia, ocupă primul loc într-un clasament mondial al curățeniei, realizat pe baza recenziilor turiștilor. Aproape 99% dintre evaluările analizate pentru oraș au fost pozitive. Capitala Poloniei, Varșovia, s-a clasat pe locul al patrulea, potrivit raportului publicat de Radical Storage. La polul opus se află Budapesta. Capitala Ungariei a fost desemnat cel mai murdar oraș din lume.

Cracovia a depășit Singapore și orașe din Emiratele Arabe Unite

Cracovia a obținut primul loc în clasamentul celor mai curate orașe din lume, cu 98,5% dintre recenziile despre curățenie având un ton pozitiv. Orașul polonez a fost urmat de Sharjah, din Emiratele Arabe Unite, cu 98%, Singapore, cu 97,9%, și Varșovia, cu 97,8%. Doha, capitala Qatarului, a ocupat locul al cincilea, cu 97,4%.

Datele apar în analiza realizată de Radical Storage, o companie care oferă servicii de depozitare a bagajelor și care studiază și experiențele turiștilor în marile destinații internaționale.

Potrivit raportului, Cracovia a fost apreciat în special pentru curățenia străzilor, a trotuarelor și a zonelor din jurul principalelor obiective turistice.

Cum a fost realizat clasamentul

Pentru realizarea clasamentului, Radical Storage a analizat peste 70.000 de recenzii publicate pe Google, în perioada octombrie 2024 – noiembrie 2025. Cercetarea a inclus 100 de orașe din clasamentul Top 100 City Destinations Index, realizat de compania de cercetare Euromonitor International.

Analiza s-a concentrat asupra celor mai importante zece atracții turistice din fiecare oraș. Autorii au urmărit cuvintele și expresiile folosite de vizitatori pentru a descrie curățenia sau lipsa acesteia și au calculat proporția evaluărilor pozitive.

În cazul orașului Cracovia, 456 de recenzii referitoare la curățenie au fost incluse în calcul, iar 98,5% dintre acestea au fost pozitive, potrivit datelor publicate de Radical Storage.

Clasamentul reflectă, așadar, percepția vizitatorilor exprimată în recenziile online, nu rezultatele unor măsurători directe ale curățeniei realizate în toate zonele orașelor.

Polonia, investiții în gestionarea deșeurilor și întreținerea spațiilor publice

Autorii raportului arată că Polonia a investit în ultimul deceniu în infrastructura pentru gestionarea deșeurilor și în întreținerea spațiilor publice. Aceștia menționează și importanța acordată curățeniei în cultura locală.

Rezultatele obținute de cele două mari orașe poloneze se remarcă în clasamentul internațional: Cracovia ocupă primul loc, iar Varșovia se află pe poziția a patra.

Potrivit Comisiei Europene, în raportul din 2023 privind calitatea vieții în orașele europene, peste 80% dintre locuitorii din Cracovia s-au declarat pe deplin mulțumiți de spațiile publice, precum piețele, piețetele și zonele pietonale. Datele sunt menționate și în analiza Radical Storage.

Budapesta, cel mai murdar oraș din lume, potrivit aceluiași clasament

La polul opus, Budapesta ocupă primul loc în clasamentul orașelor cu cele mai multe recenzii negative despre curățenie. Potrivit analizei Radical Storage, 37,9% dintre evaluările referitoare la acest aspect au fost negative.

Roma se află pe locul al doilea, cu 35,7% dintre recenzii care menționează murdăria, urmată de Las Vegas, cu 31,6%. Florența ocupă locul al patrulea, cu 29,6%, iar Parisul se află pe poziția a cincea, cu 28,2%.

Autorii raportului arată că unele dintre cele mai vizitate orașe se confruntă cu dificultăți în menținerea curățeniei. În cazul orașelor istorice, numărul mare de turiști și circulația intensă din zonele centrale pot îngreuna întreținerea spațiilor publice.

Clasamentul a fost realizat pe baza recenziilor în limba engleză publicate pe Google pentru principalele zece atracții turistice din fiecare oraș analizat. Studiul a inclus 100 de destinații și peste 70.000 de evaluări referitoare la curățenie, publicate în perioada octombrie 2024 – noiembrie 2025.

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