Locuitorii unui complex rezidențial de la periferia cartierului luxos Tiong Bahru din Singapore au avut neplăcuta surpriză ca autoritățile să ridice două garduri metalice, de un metru și jumătate, pe terenul de badminton din zonă. Acțiunea consiliului local a fost o consecință a reclamațiilor din partea vecinilor cu privire meciurile de pickleball-ul. Acest sport, devenit extrem de popular, reprezintă cel mai recent flagel antisocial din Singapore: transmite Financial Times.

Pickleball combină elemente de tenis, badminton și tenis de masă. A devenit popular în prosperul oraș, în ultimii ani, ca parte a unui trend global. Este un sport ușor de învățat și potrivit pentru socializare.

Singapore, copleșit de jucătorii de pickleball

Totuși, în aglomeratul Singapore – o țară cu 6 milioane de locuitori care trăiesc pe o insulă mai mică decât jumătate Londra – pickleball a devenit o problemă importantă. Jucătorii entuziaști se ceartă adesea cu vecinii, înnebuniți de zgomotul generat de lovitul mingilor.

Gardurile metalice din Tiong Bahru sunt concepute pentru a împiedica meciurile de pickleball pe terenurile de badminton.

„Este o decizie ridicolă”, spune Roger Ho, un instructor de antrenament fizic al armatei, pensionar, care acum antrenează pickleball și concurează în competiții internaționale. „Existau deja indicatoare [care limitau timpul de joc], iar singaporezii sunt cetățeni ascultători. Tot ce au făcut aceste garduri de fier a fost să creeze mai multe pericole.”

În ultimul deceniu, meciurile de pickleball au crescut cu 400%

În Singapore există o comunitate activă de jucători de pickleball de cel puțin trei decenii, dar ani de zile a fost cunoscut ca un joc specific persoanelor în vârstă. Pe măsură ce entuziasmul la nivel mondial a crescut, sportul a fost adoptat pe scară largă de jucătorii mai tineri.

În 2014, existau mai puțin de 20 de rezervări pe terenuri de pickleball pe lună în centrele sportive din Singapore. Numărul a crescut la aproape 8.000 pe lună în prima jumătate a acestui an. Numărul participanților la competiția anuală a Asociației de Pickleball din Singapore a crescut de la puțin peste 400 la peste 2.100 în ultimii trei ani.

Atmosfera de căldură și umiditate din Singapore, care se menține tot anul, face ca meciurile să aibă loc fie dimineața devreme, fie seara târziu.

Multe dintre aceste meciuri în aer liber se joacă în spații sportive comune din cartierele rezidențiale subvenționate de guvern, unde locuiește aproximativ 80% din populație.

Sute de reclamații din cauza zgomotului de la meciurile de pickleball

Aceasta este cauza disputelor. Mingea perforată din plastic a mingii Pickleball produce un zgomot de înaltă frecvență atunci când este lovită cu paleta. Atunci când meciul are loc pe terenuri de badminton reutilizate în cadrul proiectelor rezidențiale de tip zgârie-nori, sunetul reverberează printre clădirile înalte și înghesuite.

Reclamațiile privind zgomotul mingii au atins niveluri record. Peste 700 de plângeri au fost depuse cu privire la meciurile jucate în cartierele rezidențiale în cele 18 luni până în august.

Problema a devenit o preocupare cheie pentru consiliile municipale și ridicat întrebări în parlament. Disputele dintre vecini devin o problemă tot mai mare.

Din cauza reclamațiilor din partea locuitorilor, unele autorități locale consideră posibilitatea impunerii mai multe restricții privind momentul în care pot avea loc meciurile de pickleball. Multe consilii au deja limitat timpul de joc de la 8:30 la 21:30, deși acest interval s-ar putea micșora.

Spațiile de pickleball, o afacere profitabilă

O altă posibilitate pe care consiliile o iau în considerare este înființarea de noi terenuri special concepute pentru pickleball lângă drumuri și departe de case. Dar, într-o insulă dens populată, găsirea unor locații este dificilă.

Această dilemă i-a determinat pe unii să identifice o oportunitate de afaceri. Alte orașe care se confruntă cu reacții negative față de popularitatea în creștere a acestui sport ar putea lua în considerare acest lucru.

Instructori precum Ho au înființat centre de antrenament, închiriază spații în parcuri, departe de clădirile rezidențiale, și instalează terenuri acoperite cu pânză pentru a limita poluarea fonică. În alte părți, mai multe hoteluri de lux din Singapore au construit terenuri pe acoperișuri și oferă antrenament oaspeților.

O altă sugestie este ca jucătorii să folosească echipamente special adaptate și mai silențioase, cum ar fi palete cu un miez polimeric mai gros și așa-numitele bile de spumă „silențioase”. Acestea tind să fie nepopulare în rândul jucătorilor, care tânjesc după zgomotul satisfăcător al momentului în care lovesc mingea.

„Mișcarea este aceeași, dar senzația când o lovești este diferită”, spune Ho. „Sunetul ne face uneori să ne simțim mai bine.”

FOTO: Profimedia

