Prima pagină » Știri externe » Cel mai tulburător discurs de la Davos. Celebrul Harari: „Inteligența Artificială nu este o unealtă, este un agent care poate conduce omul”

Cel mai tulburător discurs de la Davos. Celebrul Harari: „Inteligența Artificială nu este o unealtă, este un agent care poate conduce omul”

22 ian. 2026, 22:05, Știri externe
Cel mai tulburător discurs de la Davos. Celebrul Harari: „Inteligența Artificială nu este o unealtă, este un agent care poate conduce omul”

Istoricul israelian, Yuval Noah Harari, a lansat un avertisment critic la Forumul Economic de la Davos cu privire la rolul inteligenței artificiale, care a încetat să mai fie un simplu instrument și a devenit un agent autonom care poate controla omenirea.

„Un cuțit este un instrument. Poți folosi un cuțit pentru a tăia salată sau pentru a ucide pe cineva, dar este decizia ta ce să faci cu cuțitul. A.I.-ul este un cuțit care poate decide singur dacă să taie salată sau să comită o crimă”, a spus istoricul israelian.

Această comparație contează enorm deoarece majoritatea regulilor noastre tehnologice presupun vechea relație: oamenii decid, instrumentele execută. Argumentul lui Harari este că inteligența artificială începe să rupă această relație și, odată ce se întâmplă acest lucru, modelele obișnuite de responsabilitate, reglementare și chiar încredere încep să se clatine.

Inteligența Artificială a ajuns să controleze „sistemul de operare” al civilizației umane – limbajul

Într-un discurs susținut la Forumul de la Davos, Yuval Noah Harari a subliniat că, spre deosebire de o mașină sau un cuțit, care sunt unelte pasive ce necesită o decizie umană pentru a fi folosite, inteligența artificială (A.I.) se poate schimba și poate lua decizii de una singură. Istoricul avertizează că A.I.-ul a început să stăpânească „sistemul de operare” al civilizației umane: limbajul.

Deoarece religia, legile și finanțele sunt domenii care sunt construite în întregime din cuvinte, care sunt cele mai vulnerabile. Harari susține că, dacă legile și cărțile sacre sunt combinații de cuvinte, inteligența artificială le poate prelua, manipula și reinterpreta, devenind astfel o autoritate supremă în aceste sisteme.

A.I.-ul poate influența opinii și viziunea despre lume mai bine decât orice altceva

Prin controlul limbajului, A.I.-ul poate forma relații intime cu oamenii, influențându-le opiniile și viziunea despre lume mult mai eficient decât orice tehnologie anterioară. Omenirea este pe cale să își cedeze principalul avantaj evolutiv, anunță istoricul israelian – controlul asupra sensului și narațiunii. Dacă majoritatea gândurilor din mintea noastră vor fi produse de o inteligență non-umană, însăși definiția a ceea ce înseamnă să fii om va intra într-o criză profundă.

Printre altele, discursul lui Harari a inclus un îndemn clar către liderii mondiali de a decide dacă vor acorda A.I.-ului personalitate juridică înainte ca această alegere să le fie impusă de circumstanțe. Harari insistă că impactul real al inteligenței artificiale se va întinde pe parcursul a 200 de ani, dar deciziile de reglementare trebuie luate acum pentru a preveni transformarea țărilor în „colonii de date” exploatate de marile puteri tehnologice.

Criza de identitate a speciei gânditoare

Harari a trecut apoi de la risc la identitate. Oamenii și-au spus întotdeauna aceeași poveste despre motivul pentru care dominăm această planetă. „Credem că stăpânim lumea pentru că putem gândi mai bine decât oricine altcineva de pe această planetă”, a precizat Harari.

Dar acum apare ceva care poate gândi, sau cel puțin pare să gândească, mai bine decât noi. Dacă a gândi înseamnă „a pune cuvinte și alte simboluri lingvistice în ordine”, așa cum a formulat-o Harari, atunci A.I.-ul i-a depășit deja pe mulți oameni.

Recomandările autorului:

Trump amenință cu represalii dacă țările europene vând acțiunile și obligațiunile pe care le dețin în SUA. Danemarca a anunțat că face primul pas

Franța intră în jocul petrolierelor confiscate. Emmanuel Macron anunță că Marina Franceză a confiscat un vas din „flota fantomă” a Rusiei

Consiliul European discută despre tarifele vamale pe care Trump le-a retras cu o zi în urmă. Întâlnirea este crucială pentru relațiile transatlantice

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Zelenski ceartă liderii europeni la Davos, pe care îi acuză de pasivitate și dependență de Statele Unite. Ce l-a înfuriat pe președintele Ucrainei
21:19
Zelenski ceartă liderii europeni la Davos, pe care îi acuză de pasivitate și dependență de Statele Unite. Ce l-a înfuriat pe președintele Ucrainei
INEDIT Costul alimentelor și produselor de bază din New York se apropie de cele din București
21:00
Costul alimentelor și produselor de bază din New York se apropie de cele din București
ULTIMA ORĂ 🚨 Consiliul European discută despre tarifele vamale pe care Trump le-a retras cu o zi în urmă. Întâlnirea este crucială pentru relațiile transatlantice
20:10
🚨 Consiliul European discută despre tarifele vamale pe care Trump le-a retras cu o zi în urmă. Întâlnirea este crucială pentru relațiile transatlantice
FLASH NEWS Elon Musk, apariție de ultim moment la Davos. Despre ce a vorbit miliardarul la forumul despre care spunea în trecut că e plictisitor
19:14
Elon Musk, apariție de ultim moment la Davos. Despre ce a vorbit miliardarul la forumul despre care spunea în trecut că e plictisitor
VIDEO VIDEO | Pe vremuri de restriște, un locatar canadian cumpătat și-a transformat casa în iglu pe timpul vacanței
19:01
VIDEO | Pe vremuri de restriște, un locatar canadian cumpătat și-a transformat casa în iglu pe timpul vacanței
ULTIMA ORĂ Franța intră în jocul petrolierelor confiscate. Emmanuel Macron anunță că Marina Franceză a confiscat un vas din „flota fantomă” a Rusiei
18:22
Franța intră în jocul petrolierelor confiscate. Emmanuel Macron anunță că Marina Franceză a confiscat un vas din „flota fantomă” a Rusiei
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
Filmul uciderii lui Alin din Cenei, pus cap la cap de polițiști. De ce a așteptat criminalul de 13 ani o lună înainte de săvârșirea faptei
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Planul de pace Trump‑Zelenski de la Davos, criticat de o expertă româncă de la Cambridge: „Interesul României e ca europenii să participe”
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Cancan.ro
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
Ce se întâmplă doctore
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Mit sau realitate: Stretchingul înainte de activitatea fizică previne accidentările?

Cele mai noi

Trimite acest link pe