Cel mai tulburător discurs de la Davos. Celebrul Harari: „Inteligența Artificială nu este o unealtă, este un agent care poate conduce omul”

Istoricul israelian, Yuval Noah Harari, a lansat un avertisment critic la Forumul Economic de la Davos cu privire la rolul inteligenței artificiale, care a încetat să mai fie un simplu instrument și a devenit un agent autonom care poate controla omenirea.

„Un cuțit este un instrument. Poți folosi un cuțit pentru a tăia salată sau pentru a ucide pe cineva, dar este decizia ta ce să faci cu cuțitul. A.I.-ul este un cuțit care poate decide singur dacă să taie salată sau să comită o crimă”, a spus istoricul israelian.

Această comparație contează enorm deoarece majoritatea regulilor noastre tehnologice presupun vechea relație: oamenii decid, instrumentele execută. Argumentul lui Harari este că inteligența artificială începe să rupă această relație și, odată ce se întâmplă acest lucru, modelele obișnuite de responsabilitate, reglementare și chiar încredere încep să se clatine.

Inteligența Artificială a ajuns să controleze „sistemul de operare” al civilizației umane – limbajul

Într-un discurs susținut la Forumul de la Davos, Yuval Noah Harari a subliniat că, spre deosebire de o mașină sau un cuțit, care sunt unelte pasive ce necesită o decizie umană pentru a fi folosite, inteligența artificială (A.I.) se poate schimba și poate lua decizii de una singură. Istoricul avertizează că A.I.-ul a început să stăpânească „sistemul de operare” al civilizației umane: limbajul.

Deoarece religia, legile și finanțele sunt domenii care sunt construite în întregime din cuvinte, care sunt cele mai vulnerabile. Harari susține că, dacă legile și cărțile sacre sunt combinații de cuvinte, inteligența artificială le poate prelua, manipula și reinterpreta, devenind astfel o autoritate supremă în aceste sisteme.

A.I.-ul poate influența opinii și viziunea despre lume mai bine decât orice altceva

Prin controlul limbajului, A.I.-ul poate forma relații intime cu oamenii, influențându-le opiniile și viziunea despre lume mult mai eficient decât orice tehnologie anterioară. Omenirea este pe cale să își cedeze principalul avantaj evolutiv, anunță istoricul israelian – controlul asupra sensului și narațiunii. Dacă majoritatea gândurilor din mintea noastră vor fi produse de o inteligență non-umană, însăși definiția a ceea ce înseamnă să fii om va intra într-o criză profundă.

Printre altele, discursul lui Harari a inclus un îndemn clar către liderii mondiali de a decide dacă vor acorda A.I.-ului personalitate juridică înainte ca această alegere să le fie impusă de circumstanțe. Harari insistă că impactul real al inteligenței artificiale se va întinde pe parcursul a 200 de ani, dar deciziile de reglementare trebuie luate acum pentru a preveni transformarea țărilor în „colonii de date” exploatate de marile puteri tehnologice.

Criza de identitate a speciei gânditoare

Harari a trecut apoi de la risc la identitate. Oamenii și-au spus întotdeauna aceeași poveste despre motivul pentru care dominăm această planetă. „Credem că stăpânim lumea pentru că putem gândi mai bine decât oricine altcineva de pe această planetă”, a precizat Harari.

Dar acum apare ceva care poate gândi, sau cel puțin pare să gândească, mai bine decât noi. Dacă a gândi înseamnă „a pune cuvinte și alte simboluri lingvistice în ordine”, așa cum a formulat-o Harari, atunci A.I.-ul i-a depășit deja pe mulți oameni.

Recomandările autorului: