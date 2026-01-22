🚨 Consiliul European discută despre tarifele vamale pe care Trump le-a retras cu o zi în urmă. Întâlnirea este crucială pentru relațiile transatlantice

Liderii europeni se întâlnesc la Bruxelles pentru a discuta viitorul relației transatlantice. Donald Trump a retras miercuri cele mai beligerante amenințări ale sale la adresa Europei și Groenlandei, dar acest lucru nu a Calmat prea mult marile capitale europene cu privire la relațiile dintre America și Europa.

20:40 UPDATE. Imprevizibilitatea este cuvântul cheie al acestui an, spune Kallas Anul acesta a arătat cât de imprevizibilă poate fi relația transatlantică, a declarat Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE. „Cuvântul pentru acest an a fost imprevizibilitate și asta este ceea ce trăim” Kallas a adăugat că Europa trebuie să se concentreze asupra locului unde se află cu adevărat problema, și anume războiul din Ucraina. „Nu am văzut nicio concesie din partea Rusiei”, a spus ea. „Orice dezacorduri pe care le au aliații între ei sunt doar în beneficiul adversarilor, care privesc și se bucură de peisaj.” Ea a adăugat că „nu suntem dispuși să abandonăm 80 de ani de relații transatlantice bune”. 20:12 UPDATE: Cancelarul Austriei: „Europa are toate motivele să acționeze cu încredere” Cancelarul austriac Christian Stocker a declarat că tarifele reprezintă o nouă amenințare pentru Europa, dar că aceasta ar trebui să reacționeze cu încredere. „Observăm că tarifele au creat o nouă amenințare – una care a fost introdusă într-un mod în mare măsură detașat de fapte – și că acest lucru necesită un răspuns. Dorim să discutăm și să convenim asupra acestui răspuns astăzi, în cadrul acestui Consiliu”. „Europa are toate motivele să acționeze cu încredere. Atlanticul nu este o stradă cu sens unic”, a adăugat cancelarul austriac.

Liderii Uniunii Europene se reunesc într-un summit de urgență la Bruxelles pentru a coordona un răspuns comun față de presiunile Administrației Trump privind Groenlanda. Deși situația s-a detensionat parțial datorită intervenției secretarului general al NATO, reuniunea rămâne crucială pentru definirea viitoarei relații transatlantice.

„Războiul de agresiune al Rusiei, subminarea ordinii internaționale bazate pe reguli, punerea sub semnul întrebării a alianțelor fundamentale – provocările geopolitice cu care se confruntă Europa par uneori descurajante. Dar UE va ieși din această situație mai puternică, mai rezistentă și mai suverană. Răspunsul nostru trebuie să aibă trei componente: o Europă a principiilor, o Europă a protecției și o Europă a prosperității”, a declarat președintele Antonio Costa, cel care a convocat această întâlnire.

Ulterior summitului, vineri, Comisia Europeană va organiza o reuniune a „colegiului de securitate” pentru a evalua implicațiile asupra securității europene. Liderii UE consideră acest moment un punct de cotitură, iar unii oficiali au declarat că summitul este necesar pentru a stabili „cum să gestionăm un comportament de tip intimidare” din partea liderului american.

Summitul liderilor europeni, convocat după amenințările lui Donald Trump

Summitul a fost convocat inițial după ce Donald Trump a amenințat cu tarife vamale de 10% împotriva a opt state membre UE care susțin suveranitatea Danemarcei asupra Groenlandei. Cu toate acestea, președintele american a declarat că a ajuns la un „acord-cadru” cu NATO privind Groenlanda, retrăgându-și amenințările cu tarifele și excluzând folosirea forței pentru achiziția insulei.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat că orice acord trebuie să respecte suveranitatea Danemarcei asupra teritoriului semiautonom.

Liderii europeni caută „claritate” cu privire la detaliile acord discutat miercuri între Mark Rutte și Donald Trump, care ar putea include transferuri limitate de proprietate sau drepturi miniere extinse pentru SUA. De asemenea, summitul vizează reducerea dependenței strategice de Washington.

Nicușor Dan spune la Bruxelles că relația Europa- SUA nu este „ruptă”

România este reprezentată la summit de președintele Nicușor Dan, care a ales să participe la această reuniune în detrimentul Forumului Economic de la Davos.

Întrebat de reporteri dacă relația transatlantică s-a rupt săptămâna aceasta, președintele Nicușor Dan a spus nu. „Nu, cred că nu este deloc ruptă”. Președintele României a spus că în acest moment Europa încă poate să discute chestiuni importante cu Statele Unite.

Emmanuel Macron este mulțumit că tensiunile s-au diminuat

Emmanuel Macron a lăudat unitatea europeană pentru contribuția sa la reducerea tensiunilor în această săptămână. Președintele francez a declarat reporterilor că Europa a arătat că este alături de Danemarca și că a demonstrate că blocul este unit și puternic, reacționează rapid și este capabil să restabilească ordinea cu calm.

„Salut faptul că am început săptămâna cu o escaladare, cu amenințări de invazie și amenințări tarifare, și acum am revenit la o situație pe care o consider mult mai acceptabilă, chiar dacă rămânem vigilenți”, a declarat Macron.

Recomandările autorului: