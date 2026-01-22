Prima pagină » Știri externe » Consiliul European discută despre tarifele vamale pe care Trump le-a retras cu o zi în urmă. Întâlnirea este crucială pentru relațiile transatlantice

🚨 Consiliul European discută despre tarifele vamale pe care Trump le-a retras cu o zi în urmă. Întâlnirea este crucială pentru relațiile transatlantice

22 ian. 2026, 20:10, Știri externe
Consiliul European discută despre tarifele vamale pe care Trump le-a retras cu o zi în urmă. Întâlnirea este crucială pentru relațiile transatlantice
Liderii europeni se întâlnesc la Bruxelles pentru a discuta viitorul relației transatlantice. Donald Trump a retras miercuri cele mai beligerante amenințări ale sale la adresa Europei și Groenlandei, dar acest lucru nu a Calmat prea mult marile capitale europene cu privire la relațiile dintre America și Europa.
20:40

UPDATE. Imprevizibilitatea este cuvântul cheie al acestui an, spune Kallas

Anul acesta a arătat cât de imprevizibilă poate fi relația transatlantică, a declarat Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE. „Cuvântul pentru acest an a fost imprevizibilitate și asta este ceea ce trăim”

Kallas a adăugat că Europa trebuie să se concentreze asupra locului unde se află cu adevărat problema, și anume războiul din Ucraina. „Nu am văzut nicio concesie din partea Rusiei”, a spus ea. „Orice dezacorduri pe care le au aliații între ei sunt doar în beneficiul adversarilor, care privesc și se bucură de peisaj.” Ea a adăugat că „nu suntem dispuși să abandonăm 80 de ani de relații transatlantice bune”.

20:12

UPDATE: Cancelarul Austriei: „Europa are toate motivele să acționeze cu încredere”

Cancelarul austriac Christian Stocker a declarat că tarifele reprezintă o nouă amenințare pentru Europa, dar că aceasta ar trebui să reacționeze cu încredere.

„Observăm că tarifele au creat o nouă amenințare – una care a fost introdusă într-un mod în mare măsură detașat de fapte – și că acest lucru necesită un răspuns. Dorim să discutăm și să convenim asupra acestui răspuns astăzi, în cadrul acestui Consiliu”. „Europa are toate motivele să acționeze cu încredere. Atlanticul nu este o stradă cu sens unic”, a adăugat cancelarul austriac.

Liderii Uniunii Europene se reunesc într-un summit de urgență la Bruxelles pentru a coordona un răspuns comun față de presiunile Administrației Trump privind Groenlanda. Deși situația s-a detensionat parțial datorită intervenției secretarului general al NATO, reuniunea rămâne crucială pentru definirea viitoarei relații transatlantice.

„Războiul de agresiune al Rusiei, subminarea ordinii internaționale bazate pe reguli, punerea sub semnul întrebării a alianțelor fundamentale – provocările geopolitice cu care se confruntă Europa par uneori descurajante. Dar UE va ieși din această situație mai puternică, mai rezistentă și mai suverană. Răspunsul nostru trebuie să aibă trei componente: o Europă a principiilor, o Europă a protecției și o Europă a prosperității”, a declarat președintele Antonio Costa, cel care a convocat această întâlnire.

Ulterior summitului, vineri, Comisia Europeană va organiza o reuniune a „colegiului de securitate” pentru a evalua implicațiile asupra securității europene. Liderii UE consideră acest moment un punct de cotitură, iar unii oficiali au declarat că summitul este necesar pentru a stabili „cum să gestionăm un comportament de tip intimidare” din partea liderului american.

Summitul liderilor europeni, convocat după amenințările lui Donald Trump

Summitul a fost convocat inițial după ce Donald Trump a amenințat cu tarife vamale de 10% împotriva a opt state membre UE care susțin suveranitatea Danemarcei asupra Groenlandei. Cu toate acestea, președintele american a declarat că a ajuns la un „acord-cadru” cu NATO privind Groenlanda, retrăgându-și amenințările cu tarifele și excluzând folosirea forței pentru achiziția insulei.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat că orice acord trebuie să respecte suveranitatea Danemarcei asupra teritoriului semiautonom.

Liderii europeni caută „claritate” cu privire la detaliile acord discutat miercuri între Mark Rutte și Donald Trump, care ar putea include transferuri limitate de proprietate sau drepturi miniere extinse pentru SUA. De asemenea, summitul vizează reducerea dependenței strategice de Washington.

Nicușor Dan spune la Bruxelles că relația Europa- SUA nu este „ruptă”

România este reprezentată la summit de președintele Nicușor Dan, care a ales să participe la această reuniune în detrimentul Forumului Economic de la Davos.

Întrebat de reporteri dacă relația transatlantică s-a rupt săptămâna aceasta, președintele Nicușor Dan a spus nu. „Nu, cred că nu este deloc ruptă”. Președintele României a spus că în acest moment Europa încă poate să discute chestiuni importante cu Statele Unite.

Emmanuel Macron este mulțumit că tensiunile s-au diminuat

Emmanuel Macron a lăudat unitatea europeană pentru contribuția sa la reducerea tensiunilor în această săptămână. Președintele francez a declarat reporterilor că Europa a arătat că este alături de Danemarca și că a demonstrate că blocul este unit și puternic, reacționează rapid și este capabil să restabilească ordinea cu calm.

„Salut faptul că am început săptămâna cu o escaladare, cu amenințări de invazie și amenințări tarifare, și acum am revenit la o situație pe care o consider mult mai acceptabilă, chiar dacă rămânem vigilenți”, a declarat Macron.

Recomandările autorului:

Orban și Milei pe scena de la Davos, lângă Trump. Câți lideri mondiali au semnat carta Consiliului Păcii. Rubio: „Se vor alătura și mai mulți“

Trump amenință cu represalii dacă țările europene vând acțiunile și obligațiunile pe care le dețin în SUA. Danemarca a anunțat că face primul pas

Franța intră în jocul petrolierelor confiscate. Emmanuel Macron anunță că Marina Franceză a confiscat un vas din „flota fantomă” a Rusiei

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Elon Musk, apariție de ultim moment la Davos. Despre ce a vorbit miliardarul la forumul despre care spunea în trecut că e plictisitor
19:14
Elon Musk, apariție de ultim moment la Davos. Despre ce a vorbit miliardarul la forumul despre care spunea în trecut că e plictisitor
VIDEO VIDEO | Pe vremuri de restriște, un locatar canadian cumpătat și-a transformat casa în iglu pe timpul vacanței
19:01
VIDEO | Pe vremuri de restriște, un locatar canadian cumpătat și-a transformat casa în iglu pe timpul vacanței
ULTIMA ORĂ Franța intră în jocul petrolierelor confiscate. Emmanuel Macron anunță că Marina Franceză a confiscat un vas din „flota fantomă” a Rusiei
18:22
Franța intră în jocul petrolierelor confiscate. Emmanuel Macron anunță că Marina Franceză a confiscat un vas din „flota fantomă” a Rusiei
CONTROVERSĂ Trump amenință cu represalii dacă țările europene vând acțiunile și obligațiunile pe care le dețin în SUA. Danemarca a anunțat că face primul pas
17:52
Trump amenință cu represalii dacă țările europene vând acțiunile și obligațiunile pe care le dețin în SUA. Danemarca a anunțat că face primul pas
CINEMA Nominalizările la Premiile Oscar 2026 zguduie Hollywood-ul. Filmul ignorat aproape complet în România ia fața marilor producții, iar DiCaprio și Chalamet se luptă pentru titlul de cel mai bun actor
17:21
Nominalizările la Premiile Oscar 2026 zguduie Hollywood-ul. Filmul ignorat aproape complet în România ia fața marilor producții, iar DiCaprio și Chalamet se luptă pentru titlul de cel mai bun actor
CONTROVERSĂ Curierii nu doar aduc, ci mai și iau. Este și cazul unui livrator Amazon din UK, care a plecat cu pisica unei familii. Imaginile cu răpirea Norei au fost surprinse de camerele de supraveghere
15:59
Curierii nu doar aduc, ci mai și iau. Este și cazul unui livrator Amazon din UK, care a plecat cu pisica unei familii. Imaginile cu răpirea Norei au fost surprinse de camerele de supraveghere
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor + ultimele imagini cu adolescentul, în viață
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Planul de pace Trump‑Zelenski de la Davos, criticat de o expertă româncă de la Cambridge: „Interesul României e ca europenii să participe”
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Cancan.ro
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Ce se întâmplă doctore
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Mit sau realitate: Stretchingul înainte de activitatea fizică previne accidentările?
Gândul a stat de vorba cu „protestatarul în chiloți”, prezent la Davos. Povestește, în exclusivitate, cum a ajuns acolo și ce a văzut. Bădiță aduce și critici delegației României
20:18
Gândul a stat de vorba cu „protestatarul în chiloți”, prezent la Davos. Povestește, în exclusivitate, cum a ajuns acolo și ce a văzut. Bădiță aduce și critici delegației României
UTILE Apă de la chiuvetă, apă la pet, apă filtrată. Care este alegerea corectă
20:10
Apă de la chiuvetă, apă la pet, apă filtrată. Care este alegerea corectă
FLASH NEWS Vești bune pentru candidații care susțin examenul de rezidențiat în 2026. Decizia Ministerului Sănătății privind modelul de concurs și bibliografia
19:57
Vești bune pentru candidații care susțin examenul de rezidențiat în 2026. Decizia Ministerului Sănătății privind modelul de concurs și bibliografia
ULTIMA ORĂ Ce spune Nicușor Dan despre invitația lui Donald Trump la Consiliul pentru Pace: „Trebuie făcută o analiză”
19:52
Ce spune Nicușor Dan despre invitația lui Donald Trump la Consiliul pentru Pace: „Trebuie făcută o analiză”
FLASH NEWS Trei persoane ar fi încercat să saboteze avionul privat al cancelarului Germaniei. Principalii suspecți sunt din același oraș cu Friedrich Merz
19:50
Trei persoane ar fi încercat să saboteze avionul privat al cancelarului Germaniei. Principalii suspecți sunt din același oraș cu Friedrich Merz
FLASH NEWS CEDO taxează exprimarea în mass-media: Dacă procurorul „condamnă” la televizor înaintea judecătorului, se încalcă prezumția de nevinovăție
19:39
CEDO taxează exprimarea în mass-media: Dacă procurorul „condamnă” la televizor înaintea judecătorului, se încalcă prezumția de nevinovăție

Cele mai noi

Trimite acest link pe