Cel mai vechi premiu literar din Franța a fost acordat scriitorului Laurent Mauvignier. Ce nume au mai fost pe lista finaliștilor

04 nov. 2025, 14:44, Știri externe
Goncourt 2025, cel mai vechi și mai prestigios premiu literar din Franța, a fost acordat, marți, scriitorului Laurent Mauvignier pentru romanul „La maison vide” (Casa Goală n.r.), relatează BFM TV.

Premiul a fost acordat, așa cum este tradiția, la ora prânzului la restaurantul Drouant din cartierul Opéra din Paris. Patru autori au fost finaliști: Nathacha Appanah cu La nuit au coeur, Emmanuel Carrère cu Kolkhoze, Laurent Mauvignier cu La maison vide și belgiana Caroline Lamarche pentru Le bel obscur.

Sursa: Instagram/ Académie Goncourt

Laurent Mauvignier este un scriitor francez, născut în 1967 în Tours. Este cunoscut pentru numeroasele sale romane, precum Loin d’eux (Departe de ei) și Continuer (Continuarea), și a câștigat mai multe premii literare, inclusiv Prix Wepler și Prix Amerigo-Vespucci.

Acesta îi calcă pe urme lui Kamel Daoud, laureat al premiului în 2024 pentru Houris, și pe Jean-Baptiste Andrea, pentru Veiller sur elle, în 2023.

Dincolo de mândria de a avea numele înscris pe lista câștigătorilor, Premiul Goncourt este considerat o chestiune economică. Deși este recompensat cu un cec modest de zece euro, pe care câștigătorii aleg în mod tradițional să-l înrămeze, acesta permite în primul rând vânzarea a sute de mii de exemplare și deschide calea pentru numeroase traduceri în întreaga lume.

Academia Goncourt, înființată din avera criticului Edmond de Goncourt, a inițiat acordarea Premiului Goncourt începând cu 1903. Juriul care determină câștigătorul se întrunește la restaurantul Drouant, unde ia decizia.

