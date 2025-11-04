Cel mai vechi premiu literar din Franța a fost acordat scriitorului Laurent Mauvignier. Ce nume au mai fost pe lista finaliștilor

Goncourt 2025, cel mai vechi și mai prestigios premiu literar din Franța, a fost acordat, marți, scriitorului Laurent Mauvignier pentru romanul „La maison vide” (Casa Goală n.r.), relatează BFM TV.

Premiul a fost acordat, așa cum este tradiția, la ora prânzului la restaurantul Drouant din cartierul Opéra din Paris. Patru autori au fost finaliști: Nathacha Appanah cu La nuit au coeur, Emmanuel Carrère cu Kolkhoze, Laurent Mauvignier cu La maison vide și belgiana Caroline Lamarche pentru Le bel obscur.

Laurent Mauvignier este un scriitor francez, născut în 1967 în Tours. Este cunoscut pentru numeroasele sale romane, precum Loin d’eux (Departe de ei) și Continuer (Continuarea), și a câștigat mai multe premii literare, inclusiv Prix Wepler și Prix Amerigo-Vespucci.

Acesta îi calcă pe urme lui Kamel Daoud, laureat al premiului în 2024 pentru Houris, și pe Jean-Baptiste Andrea, pentru Veiller sur elle, în 2023.

Dincolo de mândria de a avea numele înscris pe lista câștigătorilor, Premiul Goncourt este considerat o chestiune economică. Deși este recompensat cu un cec modest de zece euro, pe care câștigătorii aleg în mod tradițional să-l înrămeze, acesta permite în primul rând vânzarea a sute de mii de exemplare și deschide calea pentru numeroase traduceri în întreaga lume.

Academia Goncourt, înființată din avera criticului Edmond de Goncourt, a inițiat acordarea Premiului Goncourt începând cu 1903. Juriul care determină câștigătorul se întrunește la restaurantul Drouant, unde ia decizia.

