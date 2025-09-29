Vietnamul a fost lovit de taifunul Bualoi. Cel puțin opt persoane au murit și 12 sunt date dispărute

Taifunul Bualoi a lovit coasta Vietnamului luni, ducând la moartea a opt persoane și la dispariția altor 17, iar mai multe regiuni din țara asiatică au rămas fără energie elctrică din cauza vânturilor puternice.

Furtuna a început să piardă deja din intensitate, îndreptându-se acum către Laos. În largul coastelor vietnameze, taifunul a dus la formarea unor valuri de opt metri, a anunțat Agenția Națională de Meteorologie, citată de Reuters.

Mai multe persoane au fost date dispărute în urma taifunului Bualoi

Șaptesprezece pescari au fost dispăruți după ce valuri uriașe au lovit două bărci de pescuit în largul provinciei Quang Tri, în timp ce o altă barcă de pescuit a pierdut contactul radio în timpul furtunii, a declarat agenția guvernamentală pentru gestionarea dezastrelor.

Vânturile puternice au ucis opt persoane și au rănit alte șapte în provincia Ninh Binh, a relatat agenția de știri din Vietnam.

O persoană a murit în urma inundațiilor produse în orașul Hue, iar o alta a fost ucisă de un copac căzut în provincia Thanh Hoa, a anunțat agenția pentru gestionarea dezastrelor.

Taifunul a avariat până în prezent 245 de case în Vietnam, a inundat aproape 1.400 de hectare de culturi de orez și alte culturi și a întrerupt accesul rutier spre mai multe zone. Înainte de taifun, Guvernul evacuase peste 28.500 de persoane, în timp ce sute de zboruri au fost anulate sau amânate, deoarece patru aeroporturi din provinciile centrale au fost închise.

Fenomenul meteo a provocat ploi abundente în cea mai mare parte a Vietnamului începând de sâmbătă, iar autoritățile au avertizat asupra riscului de inundații severe și alunecări de teren.

Cu o coastă lungă care se învecinează cu Marea Chinei de Sud, Vietnamul este expus taifunurilor care se formează adesea la est de Filipine, unde cel puţin 10 persoane au murit după ce taifunul Bualoi a lovit săptămâna trecută.

Sursa foto: Profimedia