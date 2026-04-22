Prima pagină » Știri externe » Celebru Think Thank, analiză devastatoare: SUA riscă să rămână fără armament din cauza războiului cu Iran. Americanii vor fi lipsiți de apărare

Celebru Think Thank, analiză devastatoare: SUA riscă să rămână fără armament din cauza războiului cu Iran. Americanii vor fi lipsiți de apărare

Celebru Think Thank, analiză devastatoare: SUA riscă să rămână fără armament din cauza războiului cu Iran. Americanii vor fi lipsiți de apărare

SUA ar putea fi lipsite de apărare într-un viitor război cu o putere majoră precum China. Potrivit unui studiu alarmant, americanii riscă să-și epuizeze stocul de armament în războiul cu Iran, declanșat din 28 februarie 2026. Ar putea dura ani pentru ca SUA să-și refacă stocurile de muniție avansată. 

Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale susțin că SUA a lansat asupra Iranului un volum prea mare de muniție avansată.

Într-o campanie de bombardamente de 39 de zile, fiind lovite 13.000 de ținte. SUA au atenționat aliații europeni și asiatici că livrarea de armament ar putea fi întârziată. Oficialii deja spun că rata la care americanii își folosesc armamentul este „enormă” și „înfricoșător de mare”.

Guvernul de la Varșovia este deja tulburat

Ministerul Apărării din Polonia a avertizat că întârzierele ar putea afecta Varșovia, potrivit TVP World.

„Ar putea fi întârzieri. Suntem în contact cu partea americană și avem informația că întârziele ar putea avea loc în unele zone”, a spus Wladyslaw Kosiniak-Kamysz pentru Radio Zet.

M142 HIMARS | Foto – Profimedia Images

„Ar trebui să nu fie prea severe, dar ar putea fi și ar putea afecta Polonia”, a adăugat acesta.

Întrebat despre cât ar putea dura ca SUA să-și reconstruiască capacitatea, a răspuns:

„Problema clădirii producției de capabilități militare în cadrul industriei – atât pentru americani și europeni – poate dura ani, nu luni”.

Celebru Think Thank, analiză devastatoare

Refacerea stocurilor de muniție cheie ar putea dura de la 1 la 4 ani, arată un raport. Aliații Europei și Asiei se tem deja că furnizarea de armament american concentrată către Orientul Mijlociu ar putea neglija Ucraina și alte țări.

„Teoria arată că cel mai important pentru a obține o victorie decisivă în războiul curent decât să abții și să conservi capabilitățile pentru un război viitor care s-ar putea să nu se înâmple niciodată”, transmite o analiză CSIS.

„Riscul – care persistă de mai mulți ani-  stă în războaiele viitoare”, adăugând că stocurile actuale erau deja insuficiente pentru un potențial război cu China.

