Locuitorii din localitatea Galeras, Columbia, s-au trezit într-un peisaj aproape apocaliptic după ce cerul a căpătat o nuanță de roșu-purpuriu datorită unui fenomen atmosferic natural, relatează cotidianul Marca.

Cerul s-a colorat în roșu la doar câteva zile de la cutremurul devastator cu magnitudinea de 7,4 grade care a lovit vestul țării pe 10 august. Această coincidență i-a determinat pe numeroși utilizatori de pe platformele digitale să speculeze despre presupuse „lumini ale cutremurului” sau semne biblice ale unor replici seismice.

Întâmplarea face ca un fenomen similar să se fi întâmplat și imediat după cutremurul de 7,5 grade din Venezuela pe 25 iunie, când cerul de deasupra capitalei Caracas s-a transformat în roșu.

Fenomenul optic numit „candilazo” se produce la apus sau răsărit și se datorează strict împrăștierii razelor solare în atmosferă. Pe măsură ce se lasă seara, lumina soarelui călătorește pe orizontală și acoperă o distanță mai mare.

Atunci când lumina soarelui traversează atmosfera, nuanțele de albastru, indigo și violet ale Soarelui, care au lungimi de undă mai scurte, sunt filtrate de atmosferă și blocate de particulele de praf din aer. Ceea ce rămâne sunt nuanțele de roșu, portocaliu și galben, care au o lungime de undă mai mare și care, în acest caz, au fost accentuate de umiditatea ridicată, prezența norilor joși și particulele suspendate de praf din aer. Acești nori acționează ca un ecran gigantic care reflectă și intensifică tonurile de stacojiu și creează aspectul unui „cer în flăcări”.

Fenomenul este similar cu apusurile sau răsăriturile de soare bine-cunoscute, unde cerul capătă o nuanță portocalie. De asemenea, culorile din imagini pot fi accentuate și datorită saturației ridicate, a contrastului și intensității camerelor de fotografiat.