Operațiune de salvare de mare risc la Berlin. O femeie a sărit de la etajul 11 al unei clădiri în flăcări. Cum au reușit să o prindă pompierii

Salvare miraculoasă, dar controversată la Berlin. O femeie blocată la etajul 11 al unei clădiri a fost nevoită să sară în gol pentru a scăpa de un incendiu violent izbucnit în blocul de locuințe. Ea a nimerit cu precizie în coșul mic al unei autoscări de pompieri poziționate cu două etaje mai jos.

Sursa video: TheColdJack

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de vineri, 14 august, în zona Friedrichshain din estul Berlinului, în apropierea gării Ostbahnhof, relatează presa germană. Un incendiu a izbucnit într-un apartament de la etajul 11 al unei clădiri cu 21 de etaje. Focul s-a declanșat în jurul orei 06:30 și s-a extins rapid la apartamentul de la etajul superior.

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Când pompierii au sosit la fața locului, o femeie stătea deja pe pervazul ferestrei, iar un nor de fum negru se așezase în spatele ei. Femeia amenința că va sări!

Pompierii s-au deplasat imediat la etaj cu o scară rotativă. Aceasta ajungea însă doar până la etajul 9. Cu două etaje mai jos! După mai multe evitări, femeia și-a făcut curaj și a sărit. Din fericire, a aterizat în coșul scării rotative, care avea o suprafață de aproximativ unul sau doi metri pătrați. Acolo a fost prinsă de pompieri. A suferit răni ușoare.

Într-un videoclip realizat de un locuitor se putea vedea cum unele părți ale fațadei se prăbușeau. Acesta a filmat și coșul scării rotative, precum și momentul saltului – în imagini se vede cum coșul se clatină în momentul în care persoana aterizează. La scurt timp după aceea, se aud oameni strigând „Da” și „Da, așa!”, iar unii aplaudă.

13 persoane rănite

În total, 13 persoane au suferit răni ușoare, dintre care cinci au fost transportate la spital cu ambulanța. Mulți locatari au fost evacuați pe scări.

Conform rapoartelor din presă, un număr total de 225 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele și au fost îngrijite de pompieri.