Într-o declarație publică, Casa Albă anunță că negocierile în desfășurare cu China prevăd ca 6 dintre cei 7 membri ai Consiliului de Administrație al diviziei SUA a TikTok să fie americani.

„TikTok va fi deținut majoritar de americani în Statele Unite. Consiliul de administrație va avea 7 membri, dintre care 6 vor fi americani”, a transmis purtătoarea de cuvânt a președinției, Karoline Leavitt, pentru Fox News.

Acord SUA-China

Ea a adăugat că „datele și confidențialitatea vor fi supravegheate de una dintre cele mai bune companii americane de tehnologie, Oracle, iar algoritmul va fi, de asemenea, controlat de Statele Unite”. Potrivit lui Karoline Leavitt, „toate aceste elemente fac deja obiectul unui acord între părți și nu mai rămâne decât să fie finalizat. Mă aștept ca acest lucru să se întâmple în zilele următoare”.

În urmă cu o zi, președintele Donald Trump declarase, după o convorbire la telefon cu omologul său chinez, Xi Jinping, că semnarea unui acord privind TikTok ar putea fi acum „o simplă formalitate”

Beijinul nu a dat niciun indiciu în acest sens în urma conversației dintre cei doi șefi de stat. Totuși, în ceea ce privește TikTok, liderul chinez a cerut, pur și simplu, Statelor Unite „să ofere un mediu de afaceri deschis, echitabil și nediscriminatoriu pentru companiile chineze care investesc în America”.

Aceste negocieri au loc în contextul în care o lege americană intenționează să interzică platforma în Statele Unite, în numele securității naționale.

Însă, de la revenirea la putere, Donald Trump a căutat o modalitate de a menține platforma, prin vânzarea operațiunilor TikTok din SUA unui consorțiu de investitori americani, din care să facă parte și aliatul său, Larry Ellison, șeful Oracle.

Conform unor informații publicate vineri seară de Wall Street Journal, Administrația Trump se așteaptă să primească un comision de miliarde de dolari pentru rolul său de intermediar în negocierile cu partea chineză.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Trump s-a înțeles cu Xi Jinping asupra vânzării TikTok /Liderul SUA anunță „PROGRESE” în relațiile bilaterale și în oprirea războiului din Ucraina

China susține acordul cu SUA în privința TikTok: Este benefic pentru toate părțile

Prima reacție a lui Călin Georgescu după trimiterea în judecată. Comparația cu America: „E o copie la indigo a Dosarului «Trump», din 2016”