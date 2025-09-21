Prima pagină » Actualitate » Afacerea TIKTOK. Casa Albă insistă că americanii vor domina Consiliul de Administrație al diviziei din SUA

Afacerea TIKTOK. Casa Albă insistă că americanii vor domina Consiliul de Administrație al diviziei din SUA

21 sept. 2025, 14:19, Actualitate
Afacerea TIKTOK. Casa Albă insistă că americanii vor domina Consiliul de Administrație al diviziei din SUA
Afacerea TikTok. Casa Albă insistă că americanii vor domina Consiliul de Administrație al diviziei din SUA / Sursa FOTO: Profimedia

Într-o declarație publică, Casa Albă anunță că negocierile în desfășurare cu China prevăd ca 6 dintre cei 7 membri ai Consiliului de Administrație al diviziei SUA a TikTok să fie americani.

„TikTok va fi deținut majoritar de americani în Statele Unite. Consiliul de administrație va avea 7 membri, dintre care 6 vor fi americani”, a transmis purtătoarea de cuvânt a președinției, Karoline Leavitt, pentru Fox News.

Acord SUA-China

Ea a adăugat că „datele și confidențialitatea vor fi supravegheate de una dintre cele mai bune companii americane de tehnologie, Oracle, iar algoritmul va fi, de asemenea, controlat de Statele Unite”. Potrivit lui Karoline Leavitt, „toate aceste elemente fac deja obiectul unui acord între părți și nu mai rămâne decât să fie finalizat. Mă aștept ca acest lucru să se întâmple în zilele următoare”.

În urmă cu o zi, președintele Donald Trump declarase, după o convorbire la telefon cu omologul său chinez, Xi Jinping, că semnarea unui acord privind TikTok ar putea fi acum „o simplă formalitate”

Beijinul nu a dat niciun indiciu în acest sens în urma conversației dintre cei doi șefi de stat. Totuși, în ceea ce privește TikTok, liderul chinez a cerut, pur și simplu, Statelor Unite „să ofere un mediu de afaceri deschis, echitabil și nediscriminatoriu pentru companiile chineze care investesc în America”.

Aceste negocieri au loc în contextul în care o lege americană intenționează să interzică platforma în Statele Unite, în numele securității naționale.

Însă, de la revenirea la putere, Donald Trump a căutat o modalitate de a menține platforma, prin vânzarea operațiunilor TikTok din SUA unui consorțiu de investitori americani, din care să facă parte și aliatul său, Larry Ellison, șeful Oracle.

Conform unor informații publicate vineri seară de Wall Street Journal, Administrația Trump se așteaptă să primească un comision de miliarde de dolari pentru rolul său de intermediar în negocierile cu partea chineză.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Trump s-a înțeles cu Xi Jinping asupra vânzării TikTok /Liderul SUA anunță „PROGRESE” în relațiile bilaterale și în oprirea războiului din Ucraina

China susține acordul cu SUA în privința TikTok: Este benefic pentru toate părțile

Prima reacție a lui Călin Georgescu după trimiterea în judecată. Comparația cu America: „E o copie la indigo a Dosarului «Trump», din 2016”

Citește și

ACTUALITATE Tragedie pe munte. O persoană a fost găsită decedată, iar Salvamont România a primit mai multe apeluri de urgență
13:48
Tragedie pe munte. O persoană a fost găsită decedată, iar Salvamont România a primit mai multe apeluri de urgență
TURISM „Superofertă” pentru litoralul de toamnă: turiștii, ademeniți cu CIORBE gratis şi reduceri de 30%
13:41
„Superofertă” pentru litoralul de toamnă: turiștii, ademeniți cu CIORBE gratis şi reduceri de 30%
POLITICĂ După Nicușor Dan, Elena Lasconi l-a reevaluat și pe Ilie Bolojan. Primarul din Câmpulung se declară dezamagită și anunță că nu l-ar mai desemna premier: “A lovit în oameni”
13:40
După Nicușor Dan, Elena Lasconi l-a reevaluat și pe Ilie Bolojan. Primarul din Câmpulung se declară dezamagită și anunță că nu l-ar mai desemna premier: “A lovit în oameni”
POLITICĂ Cine este noul prefect al capitalei desemnat de USR. Andrei Nistor „reflectă viziunea USR privind reorganizarea administrativ-teritorială a României”
13:32
Cine este noul prefect al capitalei desemnat de USR. Andrei Nistor „reflectă viziunea USR privind reorganizarea administrativ-teritorială a României”
ULTIMA ORĂ Acțiuni de amploare prin SCHENGEN. Sute de fugari căutați de alte state, depistați în România / Aceeași soartă au avut-o și 149 de români
13:14
Acțiuni de amploare prin SCHENGEN. Sute de fugari căutați de alte state, depistați în România / Aceeași soartă au avut-o și 149 de români
PODCAST ALTCEVA Profesorul Horațiu Moldovan, despre prima operație pe inimă: „Un pacient tânăr, miner, care suferise un accident în subteran”
12:59
Profesorul Horațiu Moldovan, despre prima operație pe inimă: „Un pacient tânăr, miner, care suferise un accident în subteran”
Mediafax
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
Digi24
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
Cancan.ro
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Mediafax
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în Alaska
Click
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Digi24
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor i-a furat identitatea: „Aveau numele și data mea de naștere
Cancan.ro
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o vacanţă
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mara Bănică înainte de operații estetice. Nimeni nu o mai recunoaște! Acum, jurnalista arată diferit!
observatornews.ro
Frații Tate, speriați de un bărbat cu pistol airsoft la vila lor din Voluntari. Ce plănuia individul
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Diana și Iulia sunt cele două surori moarte la câteva zile distanță, în Arad. Una era învățătoare, iar cealaltă abia se căsătorise: ,,Un suflet tânăr, blând și luminos”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Cum se băteau politicienii români la sfârșitul secolului al XIX-lea
Capital.ro
Dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu. Procurorii descriu o întâlnire secretă după alegeri. A existat un martor
Evz.ro
Cum își cheltuiește tânăra generație banii. Perspectiva financiară, prin ochii a patru tineri
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
David Pușcaș are de gând să lupte cu mama lui adoptivă, Luminița Anghel, pentru dreptul la casă? „O să spun prin tot ce am trecut, prin câte nedreptăți.”
RadioImpuls
Reacția EXPLOZIVĂ a lui Călin Donca după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Afaceristul l-a lovit exact unde doare: "Să îți găsești bunul simț, onoarea, demnitatea și bărbăția ca să îți ceri scuze pentru răul pe care mi l-ai făcut"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
PFAs, substanțele „chimice eterne” pot crește riscul de avorturi repetate
SPORT Ion Geolgău, reacție după ancheta FRF. E acuzat de hărțuire de mama unui junior. „Sunt om și sunt supus greșelii”
13:03
Ion Geolgău, reacție după ancheta FRF. E acuzat de hărțuire de mama unui junior. „Sunt om și sunt supus greșelii”
ADMINISTRAȚIE Primăria Capitalei vrea să demoleze o clădire de 19 etaje din centrul Bucureștiului. Cathedral Plaza ar putea fi „tăiată” cu o sumă uriașă
12:52
Primăria Capitalei vrea să demoleze o clădire de 19 etaje din centrul Bucureștiului. Cathedral Plaza ar putea fi „tăiată” cu o sumă uriașă
EXCLUSIV Femeia care a scris versurile mai multor manele devenite virale, terorizată de fratele criminalilor de la Padina. A fost emis un ordin de protecție
12:18
Femeia care a scris versurile mai multor manele devenite virale, terorizată de fratele criminalilor de la Padina. A fost emis un ordin de protecție
ACTUALITATE Compania aeriană care are două PREȚURI diferite pentru același tip de sandviș. „Nu au primit niciun cent înapoi”
12:14
Compania aeriană care are două PREȚURI diferite pentru același tip de sandviș. „Nu au primit niciun cent înapoi”
POLITICĂ Unul dintre cei mai vechi colaboratori ai lui George Simion a demisionat din AUR: „A vândut toți votanții AUR”
12:06
Unul dintre cei mai vechi colaboratori ai lui George Simion a demisionat din AUR: „A vândut toți votanții AUR”
VIDEO Ion Cristoiu: „L-aș întreba pe George Soros de ce nu m-a recrutat și pe mine”
12:00
Ion Cristoiu: „L-aș întreba pe George Soros de ce nu m-a recrutat și pe mine”