China denunță declarațiile președintelui filipinez cu privire la o posibilă INTERVENȚIE în favoarea Taiwanului, în cazul izbucnirii unui război

08 aug. 2025, 15:34, Știri externe
China a avertizat, vineri, Filipinele că „se joacă cu focul”, după ce președintele Ferdinand Marcos Jr. a declarat că statul său se va implica în orice conflict dintre Beijing și Washington privind Taipeiul.

„Proximitatea geografică și ponderea crescută a populației filipineze în afara țării nu sunt scuze pentru ca un stat să se amestece în afacerile interne ale altora”, a transmis Ministerul de Externe al Chinei într-un comunicat.

„Îndemnăm Filipinele să adere cu fermitate la principiul unei singure Chine și să se abțină de la a se juca cu focul în problemele care privesc interesele fundamentale ale Beijingului”, conform comunicatului.

Remarcile președintelui Marcos au venit pe contul unor tensiuni între Beijing și Manila din cauza disputelor teritoriale în Marea Chinei de Sud.

Ambele țări s-au acuzat reciproc de operațiuni ostile și încălcări ale suveranității, ceea ce a determinat Statele Unite să își reafirme angajamentul de a apăra Filipinele.

Filipinele își exprimă sprijinul pentru Taiwan

„Dacă va exista un război, atunci vom fi atrași în el”, a subliniat președintele Filipinelor, conform agenției de presă Reuters.

Marcos și-a subliniat angajamentul de a proteja cetățenii filipinezi din afara țării, în cazul în care Beijingul ar lua decizia de a recurge la operațiuni militare în Taiwan.

„Există foarte, foarte mulți cetățeni filipinezi în Taiwan și aceasta ar fi o problemă umanitară. Am fi nevoiți să găsim o modalitate de a merge acolo și de a ne aduce poporul acasă”, a afirmat Marcos.

China a transmis că astfel de argumente „nu numai că încălcă dreptul internațional și carta ASEAN, ci subminează pacea, stabilitatea regională și interesele fundamentale ale poporului filipinez”.

