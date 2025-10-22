Prima pagină » Știri externe » China domină industria stocării energiei electrice. La ce capacitate va ajunge în următorul deceniu

22 oct. 2025, 10:20, Știri externe
Nevoia de stocare a energiei electrice devine tot mai acută pe măsură ce țările produc mai multă energie eoliană și solară, arată o analiză a jurnaliștilor de la Financial Times.

Potrivit datelor analizate de aceștia, prețurile energiei electrice în Spania devin în mod regulat negative în jurul prânzului, iar parcurile eoliene sunt nevoite să se oprească pe piețe din Marea Britanie până în China pentru a evita supraîncărcarea sistemului cu prea multă energie electrică.

Un raport publicat săptămâna aceasta de Bloomberg NEF arată măsura în care tehnologiile de stocare a energiei electrice câștigă teren — și rolul enorm al Chinei în acest proces. În ansamblu, imaginea este optimistă: Bloomberg NEF (BNEF) și-a revizuit în sens ascendent previziunile privind capacitatea de stocare în 2035 cu 12%.

Acum se așteaptă ca lumea să aibă o capacitate instalată de doi terawați, sau 7,3 terawați-ora de capacitate de stocare, până în 2035. Aceasta este de aproximativ 12 ori mai mare decât capacitatea cumulată din 2024.

China, lider în domeniul energiei regenerabile

Specialiștii sunt de părere că, la fel ca în cazul energiilor regenerabile, China este lider în acest domeniu. Capacitatea instalată a țării va reprezenta aproximativ 43% din capacitatea globală totală, potrivit datelor BNEF, impulsionată de scăderea costurilor, sprijinul politic pentru tehnologie și reformele pieței energiei electrice, informează FT.

Numai în acest an, se preconizează că va adăuga un record de 47,6 gigawați, sau 130,4 gigawați-oră, potrivit BNEF, cu 22% mai mult decât a adăugat în 2024.

„Așteptările mai mari reflectă o încredere sporită în creșterea robustă din China și SUA, în ciuda recentelor schimbări de politică, precum și din piețele emergente precum Australia, Asia de Sud-Est, Arabia Saudită și Africa”, se arată în raportul BNEF.

Deși scăderea costurilor este un factor important al acestei tendințe, guvernele din India, Europa și alte părți ale lumii au promovat, de asemenea, această tehnologie prin organizarea de licitații care susțin proiecte care combină energia regenerabilă și capacitatea de stocare, în încercarea de a dezvolta surse stabile de energie electrică.

