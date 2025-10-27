China îi cere Ursulei von der Leyen „să trateze problema pământurilor rare cu prudență“. Declaraţiile preşedintei CE care au deranjat Beijingul

Noile declaraţii ale Ursulei von der Leyen, legate de planul pentru a reduce dependenţa UE de China, în privinţa pământurilor rare, a stârnit un val de reacții la Beijing.

Experţii chinezi îi recomandă preşedintei Comisiei Europene „să trateze problema pământurilor rare cu prudență“, pentru că, spun aceştia, „încrederea reciprocă dintre Beijing și Bruxelles ar trebui consolidată, nu slăbită“.

Potrivit datelor transmise de Politico, în ultimele luni, China a înăsprit controalele la exportul de pământuri rare și alte materiale critice. Sursa citată menţionează că, puterea asiatică controlează aproape 70% din producția mondială de pământuri rare și aproape ântreaga capacitate de rafinare.

Într-un discurs susţinut, sâmbătă, la Berlin Global Dialogue, Ursula von der Leyen a transmis că Bruxelles-ul va prezenta un nou plan pentru a reduce dependenţele Uniunii Europene de China în ceea ce priveşte materiile prime şi pământurile rare.

„Ne concentrăm pe găsirea de soluții cu omologii noștri chinezi, dar suntem gata să folosim toate instrumentele pentru a răspunde dacă este necesar”, a declarat președitele CE.

Von der Leyen a avertizat, de asemenea, că, deși mișcarea Chinei privind pământurile rare face parte dintr-o „acțiune economică mai amplă” dintre SUA și China, aceasta are un „impact mare” asupra Europei, menționând că 90% din consumul de magneți din pământuri rare din regiune provine din importuri din China, a relatat Bloomberg.

Răspunsul UE „trebuie să fie pe măsura amplorii riscurilor cu care ne confruntăm în acest domeniu”, a declarat von der Leyen.

Explicaţiile specialiştilor de la Beijing

Experții chinezi au declarat că abordarea UE față de măsurile Chinei privind pământurile rare este auto-contradictorie și inconsistentă. Aceștia au îndemnat UE să evite politizarea problemei și să rezolve diferențele prin discuții raționale. Potrivit acestora, cooperarea – nu amenințările – servește intereselor ambelor părți.

„Cel mai recent plan al Uniunii Europene de a reduce dependența de materiile prime esențiale chineze, anunțat sâmbătă de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Dialogul Global de la Berlin, vine într-un moment în care încrederea reciprocă dintre Beijing și Bruxelles ar trebui consolidată, nu slăbită. În circumstanțele actuale, China și UE ar trebui să își mențină cu atât mai mult parteneriatul, să se respecte reciproc, să își intensifice comunicarea și să colaboreze pentru a aborda provocările globale care necesită cooperare, nu confruntare.“, se arată într-un material de opinite publicat de China Daily.

Potrivit specialiştilor, decizia recentă a Chinei de a-și reorganiza sistemul de control al exporturilor pentru anumite pământuri rare „este o acțiune legitimă, justificată și responsabilă, luată în deplină conformitate cu practicile internaționale.“

De asemenea, „măsurile nu sunt „interdicții de export”, ci controale prudente menite să asigure că aceste materiale sensibile din punct de vedere strategic sunt utilizate în conformitate cu obligațiile de securitate globală ale Chinei, inclusiv angajamentele sale de neproliferare.“, susţin experţii.

Conform analizei, China a fost mult timp furnizor pe piața globală a pământurilor rare, asigurând o mare parte din magneții din pământuri rare din lume – materiale esențiale pentru vehiculele electrice, turbinele eoliene și electronica avansată.

„Cu toate acestea, în calitate de țară cu un puternic simț al responsabilității globale, China trebuie să ia în considerare și mediul internațional de securitate și utilizările militare în expansiune ale anumitor pământuri rare. Prin urmare, măsurile de control al exporturilor sunt defensive și transparente, nu coercitive sau discriminatorii.“, consideră specialiştii.

Bruxelles-ul și Beijingul urmează să discute problema controlului exporturilor în cadrul întâlnirilor de săptămâna aceasta.

