Trafic îngreunat pe DN1, între Brașov și București, după vacanța de 1 Mai. Ce rute alternative au șoferii la dispoziție

Ultima zi din minivacanța de 1 Mai vine la pachet cu trafic intens, anunță Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Circulația pe DN1 între Brașov și București este îngreunată, iar autoritățile fac apel la responsabilitate și prudență la volan.

Traficul rutier se desfășoară cu dificultate pe DN1, pe sensul de mers Brașov-București, începând din stațiunea Predeal, din cazua valorilor ridicate de trafic, a informat, duminică, IPJ Brașov.

Polițiștii rutieri au instituit puncte de informare în mai multe zone de interes precum Brașov (zona Dârste, ieșirea spre Predeal), Predeal (intersecția DN1 cu DN 73 A) și în stațiunea Râșnov (intersecția DN 73 cu DN 73 A), pentru fluidizarea circulației.

Ce rute alternative recomandă autoritățile

Autoritățile recomandă șoferilor să folosească rutele alternative DN 1A (Brașov-Săcele-Cheia-Ploiești), DN 73 (Bran-Câmpulung-Pitești) sau DN 71 (Sinaia-Târgoviște-București). Autoritățile recomandă conducătorilor auto să-și planifice din timp traseul și să ia în considerare rutele alternative pentru a evita aglomerația.

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum și să mențină o conduită preventivă în trafic. MAI reamintește importanța respectării regulilor de circulație și a indicațiilor polițiștilor rutieri aflați în teren pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor.

RECOMANDAREA AUTORULUI: