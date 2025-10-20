China insistă pentru REUNIFICAREA cu Taiwanul. Mesajul trimis de Xi Jinping noului lider al opoziției din insulă

Președintele Chinei, Xi Jinping, a cerut din nou eforturi pentru a avansa „reunificarea” cu Taiwanul într-un mesaj de felicitare adresat noului lider al principalului partid de opoziție din insulă.

Mesajul vine pe fondul alegerii lui Cheng Li-wun în funcția de președinte al Kuomintang (KMT), într-un proces electoral marcat de acuzații de interferență din partea Beijingului, notează Reuters.

Fostul parlamentar Cheng Li-wun, care va prelua funcția pe 1 noiembrie, a câștigat alegerile de sâmbătă într-un moment de creștere a tensiunilor cu Beijingul, care consideră insula guvernată democratic ca fiind propriul teritoriu. Guvernul Taiwanului se opune vehement revendicărilor Chinei.

KMT susține în mod tradițional relații mai strânse cu China și este partenerul de dialog preferat al Beijingului. China refuză să discute cu președintele Taiwanului, Lai Ching-te, și cu Administrația sa, numindu-l „separatist”.

Ce transmite China

Xi i-a transmis lui Cheng că Partidul Comunist Chinez și KMT ar trebui să își consolideze „fundamentul politic comun”, a relatat agenția oficială de știri Xinhua.

Ambele partide ar trebui, de asemenea, „să unească marea majoritate a oamenilor din Taiwan pentru a aprofunda schimburile și cooperarea, a stimula dezvoltarea comună și a avansa reunificarea națională”, a adăugat el.

Cheng, în mesajul său către Xi, nu a făcut nicio mențiune despre uniunea cu Beijingul, dar a spus că ambele părți ale Strâmtorii Taiwan sunt „membre ale națiunii chineze”, folosind o expresie în chineză care se referă la etnie mai degrabă decât la naționalitate.

„Ambele partide ar trebui, având în vedere situația actuală, să consolideze schimburile și cooperarea pe fundamentul existent (și) să promoveze pacea și stabilitatea în Strâmtoarea Taiwan”, a spus Cheng, conform unui comunicat al partidului.

Alegerile din KMT au fost însă umbrite de acuzaţii de dezinformare orchestrată din China, după ce susţinători ai contracandidatului lui Cheng, fostul primar al Taipeiului Hau Lung-bin, au reclamat campanii online menite să-i discrediteze candidatura. Beijingul a negat implicarea, spunând că postările respective nu reflectă poziţia oficială a sa.

Fostul candidat la vicepreşedinţie al KMT, Jaw Shau-kong, a declarat că partidul trebuie să reducă influenţa pro-Beijing şi să ţină cont că ”alegerile au loc în Taiwan, nu în China continentală”.

