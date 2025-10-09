Prima pagină » Știri externe » Beijingul încearcă să își consolideze influența regională/ TAIWANUL avertizează asupra intensificării activităților militare CHINEZE

Beijingul încearcă să își consolideze influența regională/ TAIWANUL avertizează asupra intensificării activităților militare CHINEZE

09 oct. 2025, 13:24, Știri externe
Beijingul încearcă să își consolideze influența regională/ TAIWANUL avertizează asupra intensificării activităților militare CHINEZE

Ministerul taiwanez al Apărăii a anunțat că Beijingul își intensifică activitățile militare în jurul insulei și dezvoltă noi echipamente pentru a-și perfecționa capacitatea de a organiza un atac surpriză.

Taiwanul, un stat guvernat democratic și pe care China îl consideră propriul teritoriu, s-a confruntat cu o presiune sporită din partea Beijingului în ultimii cinci ani.

China a folosit instrumente de inteligență artificială pentru a slăbi securitatea cibernetică a Taiwanului și pentru a scana punctele slabe din infrastructura critică, a transmis Ministerul.

De asemenea, Beijingul folosește „războiul hibrid” pentru a slăbi încrederea oamenilor în Guvern și intensifică presiunea „în zonele gri”, a explicat Ministerul, referindu-se la patrulele pazei de coastă, menite să intimideze Taiwanul.

„Prin acțiuni militare convenționale și neconvenționale, China își propune să testeze capacitățile de a desfășura o operațiune împotriva Taiwanului și de a se confrunta cu forțele străine”, conform comunicatului.

Ministerul taiwanez al Apărării a subliniat că Beijingul a folosit pe scară largă nave comerciale civile pentru operațiuni de transport militar.

Ministerul chinez al Apărării nu a răspuns solicitării de a comenta declarațiile, potrivit CNA.

Rusia și China desfășoară exerciții comune

Săptămâna trecută, un ofițer militar taiwanez a avertizat că o victorie a Rusiei în Ucraina ar putea încuraja China să ia măsuri în Taiwan, cu scopul de a prelua conducerea asupra teritoriului.

Hseih Jin-Sheng a avertizat asupra exercițiilor militare comune ale Chinei și Rusiei, subliniind că amenințările celor două state ar putea provoca „o criză pe două fronturi”.

„În cazul în care China acționează asupra Taiwanului în timp ce Rusia își intensifică ofensiva în Ucraina, lumea s-ar putea confrunta cu o criză geopolitică pe două fronturi”, a avertizat acesta.

Foto: Profimedia

