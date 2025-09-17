China susține acordul cu SUA în privința TikTok: Este benefic pentru toate părțile

China a catalogat acordul-cadru încheiat la Madrid pentru transferul proprietății TikTok drept unul câștigător pentru toate părțile implicate în procesul de negociere.

În acest context, oficialii de la Beijing au promis că vor revizui exporturile de tehnologie și licențierea proprietății intelectuale a TikTok, informează Reuters. Investitorii de pe ambele părți ale Pacificului așteaptă convorbirea programată pentru vineri între președintele american Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping.

„China va examina aspectele legate de exporturile de tehnologie și licențierea proprietății intelectuale a TikTok în conformitate cu legea, după ce am ajuns la un consens în privința aplicației. Acordul se bazează pe principiile respectului reciproc, coexistenței pașnice și cooperării avantajoase”, transmit oficialii chinezi.

TikTok are aproape 170 de milioane de utilizatori în SUA, fiind una din principalele sale piețe.

După întâlnirea cu delegația chineză în Madrid, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat că negocierile ar putea fi prelungite cu 90 de zile pentru a permite finalizarea acordului.

