15 sept. 2025, 16:44, Știri externe
SUA și China au ajuns la o înțelegere privind TikTok. Trump se va întâlni cu Xi Jinping pentru a finaliza ACORDUL

Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Scott Bessent, a declarat că s-a ajuns la un acord-cadru privind operațiunile TikTok din Statele Unite, iar președintele SUA Donald Trump se va întâlni vineri cu liderul chinez Xi Jinping pentru a finaliza acordul.

„Președintele Trump a jucat un rol în asta, am avut o convorbire cu el aseară, am primit îndrumări specifice de la el, le-am împărtășit cu omologii noștri chinezi”, a declarat Bessent luni la Madrid. „Fără conducerea sa și pârghia pe care o oferă, nu am fi putut încheia afacerea astăzi”.

Săptămâna aceasta, diplomați chinezi și americani s-au întâlnit în Spania pentru a discuta despre comerț și alte chestiuni, notează CNN.

„Acordul-cadru este pentru o trecere la proprietate controlată de SUA”, le-a declarat Bessent reporterilor, fără a oferi detalii suplimentare.

O înțelegere ar permite TikTok să continue să funcționeze în Statele Unite, unde se confruntă cu perspectiva blocării pe 17 septembrie.

Bessent, care conduce cea mai recentă rundă de discuții comerciale cu China în numele Statelor Unite, indicase că TikTok este unul dintre subiectele care ar putea fi discutate.

„Ne-am concentrat foarte mult pe TikTok și ne-am asigurat că este un acord corect pentru chinezi și respectă pe deplin preocupările de securitate națională ale SUA, și acesta este acordul la care am ajuns”, a spus Bessent. „Și, desigur, vrem să ne asigurăm că chinezii au un mediu echitabil pentru investit în Statele Unite, dar întotdeauna că securitatea națională a SUA este pe primul loc”.

Bessent a spus că probabil va mai avea loc o altă rundă de discuții în zilele următoare pentru a discuta probleme comerciale și de politică economică.

Cele două părți au discutat, de asemenea, modalități de cooperare în ceea ce privește combaterea spălării banilor și reducerea comerțului ilicit cu fentanil, a spus el.

Vicepremierul chinez He Lifeng a plecat de la întrunire fără să vorbească cu presa.

Spre sfârșitul primului său mandat, Trump a pledat pentru interzicerea TikTok – o abordare pe care nu a finalizat-o niciodată, dar pe care fostul președinte Joe Biden a susținut-o în cele din urmă și a promulgat-o ca lege.

Opinia lui Trump s-a schimbat în cele din urmă după ce a ajuns să considere că aplicația ar fi contribuit la victoria sa din alegerile din 2024, notează CNN.

Luni, Trump a lăsat să se înțeleagă că o înțelegere era aproape.

„Marea întâlnire comercială din Europa dintre Statele Unite ale Americii și China a decurs FOARTE BINE! Se va încheia în curând”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social. „S-a ajuns la o înțelegere și pentru o „anumită companie” pe care tinerii din țara noastră și-au dorit foarte mult să o salveze. Vor fi foarte fericiți! Voi vorbi cu președintele Xi vineri”.

