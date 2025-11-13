Uniunea Europeană nu va mai emite vize cu intrări multiple cetățenilor ruși care locuiesc în Rusia, aceasta fiind cea mai recentă măsură a sa de a intensifica presiunea asupra Moscovei din cauza războiului său de aproape patru ani împotriva Ucrainei.

„De acum înainte, cetățenii ruși nu vor mai putea primi vize cu intrări multiple. Aceasta înseamnă că cetățenii ruși vor trebui să solicite o nouă viză de fiecare dată când intenționează să călătorească în UE”, s-a transmis de la Bruxelles prin intermediul unui comunicat de presă.

Decizia a fost luată pentru a permite blocului comunitar să efectueze „o verificare atent risc potențial de securitate ă și frecventă a solicitanților pentru a atenua orice”, se arată în comunicat.

Vicepre ședinta Comisiei Europene, Henna Virkkunen , a declarat că măsura se bazează pe pașii anteriori și vizează combaterea „sabotajului, dezinform ării și incursiunilor cu drone” din partea Rusiei.

Totul sună bine, în teorie, dar în practică – potrivit jurnalistului Jason Corcoran, specializat în politica și economia Rusiei și Comunității Statelor Independente (CSI) – nu ar fi afectați decât rușii de rând, nu elitele.

„ Când Europa își închide porțile, rușii nu se opresc din călătorii ”

Uniunea Europeană tocmai le-a interzis rușilor să obțină vize Schengen cu intrări multiple, calificând această mișcare drept o înăsprire a situației Kremlinului. „În practică, face exact opusul”, avertizează Corcoran într-o analiză publicată de The Moscow Times.

Elitele Rusiei încă „plutesc” prin Europa cu „pașapoarte de aur” și „vize de aur”, îmbarcându-se în avioanele lor private fără nicio grijă.

„Între timp, rușii de rând se confruntă acum cu costuri tot mai mari și restricții mai stricte doar pentru a-și vizita familia, a studia în străinătate sau a merge în vacanță.

Această nouă politică poate părea dură. Dar lovește în jos, nu în sus. Elita Rusiei, chiar oamenii care finan țează și beneficiază de pe urma regimului, dețin deja mai multe cetățenii și active offshore pentru a se proteja.

Profesorii, studenții și pensionarii vor fi cei care vor răm âne bloca ți, alături de familiile divizate prin căsătorii mixte sau migrație .

Aceștia sunt exact oamenii pe care Occidentul ar trebui să-i țină aproape, îns ă ei sunt cei excluși.

Când Europa își închide porțile, rușii nu se opresc din călătorii – pur și simplu se îndreaptă spre Turcia, China sau alte destinații mai apropiate de Moscova.

Pentru ruși, călătoriile oferă perspectivă, conexiune și șansa de a vedea că valorile Europei sunt realități trăite, nu mituri ostile.

Izolarea naște resentimente și frică, contactul naște înțelegere și, în cele din urmă, schimbare.

Între timp, milioane de vorbitori de limba rusă care locuiesc deja în Europa, inclusiv aproximativ 3,5 până la 4,5 milioane numai în Germania, devin din ce în ce mai alienați. Odată cu ruperea legăturilor familiale, mulți devin vulnerabili în fața partidelor de extremă dreapta, pro-ruse, care promit restabilirea conexiunilor și a demnității”, notează Jason Corcoran în analiza sa.

Rusia nu ar fi vizată nu pentru crimele sale, ci pentru identitatea sa

„Călătoria și circulația liberă în interiorul UE sunt un privilegiu, nu un lucru garantat”, a declarat Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE.

A fost o declarație memorabilă creată pentru Bruxelles, punctează Corcoran, „dar și un cadou pentru Moscova”. Propagandiștii Kremlinului o vor folosi ca dovadă că „rusofobia” este adânc înrădăcinată în Occident, alimentând narațiunea lui Putin conform căreia Rusia este vizată nu pentru crimele sale, ci pentru identitatea sa.

„Răspunsul Moscovei a fost într-adevăr rapid. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zakharova, a scris pe Telegram că UE favorizează acum migranții fără acte în detrimentul turiștilor ruși care respectă legea.

«Vorbim, desigur, despre milioanele de migranți ilegali care beneficiază acum de un tratament preferențial din partea Uniunii Europene», a spus Zakharova, adăugând că «nu este vorba despre turiști legali care au plătit pentru vize și au mers să vadă Turnul Eiffel sau să facă cumpărături în Milano».

Un punct cheie este c ă noile restricții impuse de UE îi vizeaz ă pe rușii care înc ă locuiesc în Rusia.

Oficial, cei care au p ărăsit țara după invazia sau mobilizarea la scară largă pot solicita în continuare vize cu intr ări multiple la consulatele UE din străinătate.

În realitate, îns ă, această concesie este limitată. Din septembrie 2022, Bruxelles-ul a în ăsprit regulile de solicitare a vizelor pentru ruși în țări terțe, inclusiv Kazahstan, Serbia, Turcia și Emiratele Arabe Unite.

Chiar înainte de noua interdicție, obținerea unei vize Schengen de lungă durată devenea aproape imposibilă pentru majoritatea rușilor.

Bruxelles-ul a suspendat acordul de facilitare a eliberării vizelor cu Moscova încă din 2022, scurtând valabilitatea vizelor, majorând taxele și înăsprind cerințele”, continuă Jason Corcoran.

Covorul roșu al Europei, întins pentru bogații Rusiei lui Putin

Până acum, călătorii cu cazier judiciar curat puteau conta în continuare pe vize cu intrări multiple din țări precum Franța sau Italia. Această mică gură de aer este acum tăiată de UE, vizând puținii ruși care încă încearcă să rămână conectați la Europa.

În viitor, vizele vor fi probabil emise în principal pentru perioade scurte, de la una la trei luni și, eventual, pentru o singură intrare. Excepții vor rămâne doar pentru cei care au motive obiective pentru deplasări regulate în scop profesional, tratament medical sau din motive familiale.

„Europa poate să-i excludă pe studenți și pensionari. Dar covoarele sale roșii sunt încă întinse pentru bogați. Cercul restrâns al Kremlinului se poate bucura de ceea ce rușilor obișnuiți li se refuză acum: o trecere ușoară și o primire călduroasă în Occident.

Între timp, elitele ruse ști înc ă zboară între Saint-Tropez și Londra cu pașapoarte și vize de aur.

Între 2015 și 2022, peste 200 de milionari ruși au obținut « vize de aur» (n.red. – drept de ședere temporară pentru investitorii străini) britanice chiar și după ce guvernul a promis că va lua măsuri împotriva abuzurilor sistemului de c ătre oligarhi, potrivit OpenDemocracy .

Cel puțin șapte oameni de afaceri și oficiali ruși sancționați de UE, Statele Unite sau Ucraina au obținut pașapoarte malteze prin programul « viza de aur» al insulei, a dezvăluit o investigație a Financial Times în luna aprilie a acestui an.

Ace știa se numără printre cele 16 persoane care au reușit să cumpere cetățenie malteză, în ciuda sanc țiunilor sau a cazierului judiciar.

Rusia se află din nou printre primele trei naționalități care își cumpără vize în Portugalia prin intermediul programului «viza de aur», care schimbă rezidența în schimbul investițiilor.

În 2024, un număr record de 248 de cetățeni ruși au obținut aceste vize, plasându-i doar în urma americanilor și chinezilor. Creșterea numărului de cetățeni ruși vine în ciuda unei înghețări a cererilor de vize de după invazie în 2022”, mai scrie Corcoran.

„ O politică mai inteligentă s-ar concentra pe verificare și responsabilitate, nu pe excludere generală”

La aproape patru ani de la invadarea Ucrainei, decizia Europei de a restricționa vizele Schengen pentru cetățenii ruși provine din temerile crescânde legate de securitate. Guvernele UE au acuzat Moscova de orchestrarea atacurilor cibernetice, a incendiilor și a sabotajelor pe întreg continentul, ca parte a unui efort mai amplu de destabilizare a UE și NATO.

Ministrul de externe al Letoniei, Baiba Braže, a îndemnat statele membre în luna mai a acestui an să oprească complet eliberarea vizelor, avertizând că cererile din partea cetățenilor ruși au crescut cu 25% în 2024, în ciuda acestor amenințări. Având în vedere că presupușii spioni sunt acum judecați în mai multe țări, îngrijorarea este de înțeles, dar răspunsul este direct.

„O politică mai inteligentă s-ar concentra pe verificare și responsabilitate, nu pe excludere generală. O verificare sporită, controalele biometrice și o coordonare mai strânsă între serviciile de informații ar putea aborda riscuri reale de securitate fără a-i împiedica pe rușii de rând să intre în contact cu Europa.

Întreruperea c ălătoriilor pedepsește persoanele nepotrivite.

Menținerea legăturilor culturale, educaționale și familiale nu reprezintă o amenințare la adresa securității – este o investiție într -un viitor în care Rusia prive ște spre exterior, nu spre interior.

Fiecare nouă restricție generală impusă cetățenilor ruși face jocul direct în favoarea Kremlinului.

Aceasta înt ărește mentalitatea de asediu pe care Moscova a încercat mult timp s ă o insufle, convingerea că Occidentul îi dispre țuiește pe ruși ca popor, nu doar pe liderii lor.

Această narațiune este esențială pentru controlul regimului, mobiliz ând chiar și cetățenii deziluzionați în jurul unui sentiment colectiv de victimizare și izolare.

Fiecare graniță închisă și viză revocată ajută la transformarea acestei ficțiuni în realitate trăită.

Dacă Europa își dorește cu adevărat o Rusie mai liberă și mai deschisă pe termen lung, ar trebui să facă exact opusul: să le faciliteze rușilor de rând posibilitatea de a vedea, studia și gândi dincolo de granițele lor. Izolarea generează loialitate față de putere; conexiunea declanșează schimbarea”, încheie Jason Corcoran analiza publicată de The Moscow Times.

