Christa Pike, condamnata la moarte care a supraviețuit la două injecții letale s-a trezit confuză la spital: „Unde sunt?”. A fost la un pas să fie deconectată de la aparate

Christa Pike, condamnată la moarte pentru o crimă comisă în 1995, care a supraviețuit tentativei de execuție prin injecție letală s-a trezit „nervoasă și confuză” după mai multe zile în care a fost inconștientă. Femeia a fost la un pas să fie deconectată de la aparate care o țineau în viaţă.

Un caz fără precedent cunoscut în istoria execuțiilor prin injecție letală din Statele Unite provoacă o controversă majoră în Tennessee. Christa Pike, o femeie de 50 de ani condamnată la moarte pentru uciderea unei adolescente în 1995, a supraviețuit după ce autoritățile penitenciare i-au administrat două doze de injecție letală, potrivit BBC.

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Paradoxal, execuția, programată pentru 30 septembrie, s-a transformat acum într-o urgență medicală. După ce procedura nu a avut rezultatul așteptat, Pike a fost transportată la spital, unde a rămas inconștientă timp de mai multe zile. În tot acest timp, medicii au încercat să elimine din organism substanța injectată.

Avocații săi au declarat că, pentru o perioadă, s-au temut că femeia suferise leziuni cerebrale ireversibile și că aparatele care o mențineau în viață urmau să fie deconectate. Marți, spre surprinderea echipei medicale și a apărării, Christa Pike a început să vorbească, deși avea amintiri fragmentate despre tentativa de execuție.

„Unde sunt?” și „Cine ești?” au fost primele întrebări adresate de aceasta după ce și-a recăpătat cunoștința, potrivit lui Randy Spivey, unul dintre avocații condamnatei.

Christa Pike, în stare gravă după execuția eșuată. Medicii au descoperit un cheag de sânge

Potrivit avocaților, femeia continuă să primească îngrijiri medicale de urgență, starea ei fiind în continuare critică. Christa Pike prezintă umflături severe la ambele brațe, un cheag de sânge la unul dintre membre, pneumonie și dificultăți care o împiedică să înghită.

Randy Spivey a relatat că, înainte de administrarea injecțiilor, condamnata cooperase cu personalul responsabil de execuție, ajutând inclusiv la identificarea unei vene. După administrarea a două doze de pentobarbital, un barbituric utilizat în procedurile de execuție, femeia a căzut în adormire însă nu a murit. Ulterior, s-a trezit într-un salon de spital, cu un tub introdus în gât și înconjurată de persoane necunoscute.

Experiența a lăsat-o profund afectată, potrivit apărării.

„Nu știm ce consecințe va avea toate acestea”, a declarat Randy Spivey, avocatul Christei Pike, referindu-se la posibilele efecte asupra sănătății sale psihice.

El a precizat că femeia este în continuare „furioasă și confuză” după cele întâmplate. Apărătorii susțin că nu cunosc un alt caz documentat în Statele Unite în care o persoană condamnată la moarte să fi supraviețuit administrării complete a unei injecții letale.

Justiția cere păstrarea tuturor probelor

Miercuri, avocații Christei Pike s-au prezentat în fața unei instanțe pentru a solicita conservarea tuturor materialelor și documentelor legate de execuția eșuată, în perspectiva unei eventuale acțiuni judiciare împotriva statului Tennessee.

Luke Ihnen, unul dintre membrii echipei de apărare, a explicat că starea medicală a clientei sale a îngreunat considerabil comunicarea.

„Până ieri, clienta noastră era inconștientă și incapabilă să comunice”, a declarat Luke Ihnen, avocatul condamnatei, în fața judecătoarei I’Ashea Myles.

Acesta a precizat că Pike „vorbește acum, dar în mod limitat”.

Reprezentantul statului Tennessee, procurorul general adjunct Will Ayers, a descris cazul drept o „situație procedurală neobișnuită” și a susținut că solicitarea urgentă a avocaților nu era necesară, deoarece autoritățile aveau deja obligația legală de a păstra dovezile. Judecătoarea a decis însă emiterea unui ordin explicit pentru conservarea tuturor materialelor utilizate în camera de execuție.

„Tot ceea ce se afla în camera respectivă să fie păstrat și conservat”, a dispus I’Ashea Myles, judecătoarea care a analizat cererea.

Ordinul include seringile, perfuziile, ambalajele, etichetele, prospectele și celelalte materiale care ar putea ajuta la reconstituirea procedurii.

Instanța a solicitat și documente privind starea psihologică a condamnatei înainte, în timpul și după tentativa de execuție, avertizând autoritățile să evite pierderea sau ștergerea accidentală a informațiilor relevante.

Întrebat dacă Tennessee intenționează să stabilească o nouă dată pentru execuția Christei Pike, Will Ayers a răspuns că nu deține această informație.

Execuțiile din Tennessee, suspendate

Guvernatorul statului, Bill Lee, a ordonat suspendarea tuturor execuțiilor până la sfârșitul anului și a cerut explicații privind eșecul procedurii. În urma incidentului, conducătorul sistemului penitenciar din Tennessee și-a anunțat demisia.

Avocații au reclamat și condițiile în care Pike este supravegheată în spital. Potrivit acestora, femeia este imobilizată de pat cu cătușe la mâini și picioare, deși personalul medical ar fi solicitat îndepărtarea acestora.

Sursa video – X/@chiidex277

Apărarea a cerut acces permanent la clientă, posibilitatea ca aceasta să își contacteze telefonic avocații și informarea echipei juridice cu cel puțin 48 de ore înaintea unui eventual transfer într-o altă instituție. Luke Ihnen a susținut că, la una dintre încercările recente de a o vizita, avocații au fost nevoiți să aștepte peste două ore pentru a primi acces.

Christa Pike a fost condamnată la moarte pentru uciderea lui Colleen Slemmer, o tânără de 19 ani, în 1995.

La momentul crimei, Pike avea 18 ani și se afla într-o relație cu Tadaryl Shipp, în vârstă de 17 ani. Cei doi au agresat, torturat și ucis victima, pe care o cunoscuseră într-un program de pregătire profesională destinat adolescenților cu probleme.

Shipp nu a primit pedeapsa capitală deoarece era minor la momentul faptei. El se află în continuare în închisoare.