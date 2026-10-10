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Christa Pike, femeia care a supraviețuit unei execuții eșuate în SUA, a fost externată din spital. În ce stare se află și unde a fost trimisă

Melania Agiu
Christa Pike, femeia care a supraviețuit unei execuții eșuate în SUA, a fost externată din spital. În ce stare se află și unde a fost trimisă
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Christa Pike, femeia care a supraviețuit unei execuții ratate în SUA, a fost externată din spital și trimisă din nou la închisoare, relatează BBC.

Christa Pike - Foto: X/@tendenciaytuits - captura foto

Christa Pike – Foto: X/@tendenciaytuits – captura foto

Pike, în vârstă de 50 de ani, a fost trimisă înapoi la închisoarea unde și-a petrecut ultimii 30 de ani și continuă să beneficieze de îngrijiri medicale, potrivit unui comunicat emis sâmbătă de avocații săi.

Ea a supraviețuit celor două injecții letale cu pentobarbital din 30 septembrie, care au lăsat-o într-o stare critică.

Pike și-a recăpătat cunoștința la începutul acestei săptămâni și a început să vorbească – uimind experții, personalul medical și avocații ei.

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Cazul ei se află acum într-un teritoriu necunoscut, întrucât se consideră că este singura persoană care a supraviețuit unei tentative de execuție prin injecție letală.

Avocații lui Pike au declarat într-un comunicat că aceasta era „recunoscătoare echipelor de intervenție rapidă și echipei medicale pentru îngrijirea acordată în aceste circumstanțe extraordinare”.

Nu este clar ce fel de îngrijiri medicale primește Pike acum că s-a întors în închisoare, dar avocații ei au afirmat anterior că o așteaptă un „drum lung spre recuperare”.

Departamentul Penitenciar din Tennessee nu a explicat încă de ce execuția nu s-a desfășurat conform planului, deși a apărat metoda utilizată.

În cadrul unei ședințe de judecată care a avut loc miercuri, procurorul general adjunct al statului Tennessee, Will Ayers, i-a spus judecătorului că nu știe dacă statul intenționează să încerce din nou executarea ei.

Judecătorul a dispus ca statul să păstreze toate probele legate de injecțiile eșuate. Aceste probe ar putea constitui baza unui viitor proces împotriva statului.

Pike avea 18 ani când ea și iubitul ei de atunci, Tadaryl Shipp, au bătut-o, au torturat-o și au ucis-o pe Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani, pe care o cunoscuseră la o tabără de formare profesională pentru tineri cu venituri reduse.

Shipp a scăpat de pedeapsa cu moartea deoarece, din punct de vedere legal, nu era major la momentul comiterii crimei. El se află în continuare în închisoare.

Pike a fost prima femeie programată să fie executată în statul Tennessee în ultimii peste 200 de ani.

Avocații ei au petrecut zeci de ani încercând să conteste cazul ei. În zilele premergătoare execuției programate, atât Curtea Supremă a Statelor Unite, cât și guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, au refuzat să suspende execuția.

Deoarece demersul lor a eșuat, avocații lui Pike și-au reînnoit apelurile pentru ca pedeapsa acesteia să fie comutată în închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate.

Pike și-a pierdut cunoștința și a fost dusă la un spital local în urma execuției eșuate. Echipa sa de avocați a crezut timp de câteva zile că se afla în stare de moarte cerebrală și se aștepta ca aparatele de susținere a vieții să fie oprite în orice moment.

Pike s-a trezit în cele din urmă și a început să vorbească din nou marți – avocatul ei, Randy Spivey, a declarat că primele ei cuvinte au fost „Unde sunt?” și „Cine ești?”.

În cadrul unei conferințe de presă desfășurate miercuri, avocații ei au declarat că aceasta era legată cu cătușe de pat și suferea de pneumonie și de umflături semnificative la brațe, fiind, de asemenea, incapabilă să înghită.

„Nu știm ce consecințe va avea toată această situație”, a spus Spivey referindu-se la starea ei de sănătate mintală, adăugând că Pike se simțea „furioasă și confuză”.

Papa condamnă pedeapsa cu moartea

Papa Leon al XIV-lea a declarat sâmbătă că pedeapsa cu moartea este „inadmisibilă”. Mesajul vine în contextul în care Departamentul american al Apărării intenționează să transmită în direct execuția lui Nidal Malik Hasan.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Papa Leon al XIV-lea a reluat învățătura Bisericii Catolice potrivit căreia pedeapsa capitală atacă demnitatea inerentă a ființei umane.

„Binele comun poate fi protejat, iar cerințele justiției pot fi îndeplinite fără a recurge la pedeapsa capitală”, a transmis Suveranul Pontif, subliniind că sistemele de detenție pot proteja cetățenii fără a-i priva complet pe cei vinovați de posibilitatea mântuirii.

Papa nu a făcut referire directă la execuția planificată în Statele Unite. Cu toate acestea, secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, a criticat explicit planul, afirmând că este „inacceptabil să transformi moartea într-un spectacol”.

Nidal Malik Hasan, condamnat pentru uciderea a 13 persoane și rănirea altor 32 în atacul de la Fort Hood din 2009, este programat să fie executat pe 3 decembrie, la baza militară din Texas.

Coincidența face ca astăzi, 10 octombrie, să fie marcată și Ziua Mondială împotriva Pedepsei cu Moartea.

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