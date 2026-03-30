Cinci țări europene distrug în mod deliberat statul de drept. Unde se poziționează România în raportul Liberties

Guvernele din cinci state ale Uniunii Europene erodează „în mod constant și intenționat” statul de drept, se arată într-un raport întocmit de principalul grup pentru libertăți civile din Europa. În același timp, standardele democratice se deteriorează în alte șase state, inclusiv în democrațiile puternice din punct de vedere istoric, scrie The Guardian.

Ce este statul de drept

Statul de drept este un model de organizare a societății unde puterea politică este limitată prin lege și nici măcar marii șefi de stat nu sunt mai presus de aceasta. Într-un stat de drept, exercitarea puterii în stat se face exclusiv pe baza legilor adoptate transparent. Potrivit standardelor Uniunii Europene, un stat de drept se bazează pe: legalitatea acțiunilor politice; punerea legilor în dezbatere publică; separarea puterilor în stat; independența justiției; egalitatea în fața legii și respectarea drepturilor fundamentale ale omului.

Cinci state europene dau înapoi când vine vorba de statul de drept

Pe baza informațiilor colectate de peste 40 de ONG-uri din 22 de țări, Uniunea pentru Libertăți Civile pentru Europa (Liberties) a ajuns la concluzia că Bulgaria, Croația, Ungaria, Italia și Slovacia sunt state care slăbesc în mod activ statul de drept. Conform raportului, statul de drept a regresat în toate domeniile: justiție, lupta anticorupție, libertatea presei și echilibrul puterilor în stat.

Pe de altă parte, grupul Liberties a identificat Belgia, Danemarca, Franța, Germania și Suedia, toate cu tradiții democratice puternice, drept „țări în declin”, unde statul de drept este în declin în anumite domenii, fără ca erodarea acestuia să facă parte dintr-o strategie de politică generală, cum sunt în cele cinci state prezentate mai sus.

Unde se situează România

În același timp, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Irlanda, Lituania, Olanda, România și Spania au fost catalogate drept „țări stagnante”, în care condițiile statului de drept nici nu se îmbunătățesc, dar nici nu se deteriorează. În această categorie se încadrează și Polonia, unde prim-ministrul Donald Tusk încearcă să restabilească un sistem judiciar independent, desființat de fostul guvern. Demersurile lui Tusk sunt împiedicate însă de președintele Karol Nawrocki, care își folosește dreptul de veto pentru a anula deciziile premierului.

Dintre toate statele Uniunii Europene, doar Letonia merită statutul de „muncitor harnic”, potrivit Liberties, unde guvernul se implică activ în protejarea statutului democratic al țării.

Potrivit raportului, care se întinde pe aproape 800 de pagini, mecanismele Uniunii Europene pentru a împiedica derapajele politice sunt în mare parte ineficiente. S-a constatat că 93% din toate recomandările Bruxelles-ului privind statul de drept în anul 2025 au fost reluări din anii precedenți. Din cele 100 de recomandări ale Comisiei evaluate de Liberties, 61 au arătat zero progrese, în timp ce alte 13 au arătat o deteriorare.

