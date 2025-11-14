UE vrea să instruiască 3.000 de ofițeri de poliție palestinieni pentru a asigura ordinea în Fâșia Gaza

Miniștrii de externe ai Uniunii Europene vor discuta săptămâna viitoare propunerea ca blocul comunitar să instruiască 3.000 de ofițeri de poliție palestinieni, cu scopul de a-i desfășura ulterior în Gaza, arată Reuters.

Într-un document elaborat de diplomații Uniunii Europene înainte de reuniunea miniștrilor din 20 noiembrie, oficialii au prezentat opțiuni pentru a contribui la planul în 20 de puncte pentru Gaza propus de președintele Statelor Unite, Donald Trump.

În documentul consultat de Reuters, Serviciul European de Acțiune Externă a prezentat propuneri de extindere a celor două misiuni civile ale blocului comunitar în regiune, care se concentrează pe asistența la frontieră și pe sprijinirea reformelor Autorității Palestiniene în domeniul poliției și justiției.

Misiunea UE de sprijin polițienesc ar putea „prelua conducerea în instruirea forțelor de poliție palestiniene din Gaza, oferind instruire și sprijin direct pentru aproximativ 3.000 de ofițeri de poliție palestinieni din Fâșia Gaza, în vederea instruirii întregii forțe de poliție palestiniene, care însumează 13.000 de persoane”, se arată în document.