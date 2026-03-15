„Pactul de supraviețuire” al lui Viktor Orbán, înaintea scrutinului din 12 aprilie. „Alegerile din Ungaria ar putea fi anulate, ca în România” / De ce nu are sens o astfel de analogie forțată

Săptămânile premergătoare alegerilor parlamentare din Ungaria – din 12 aprilie 2026 – sunt marcate de tensiuni la cote înalte. Nu este în joc doar viitorul politic al Ungariei, ci și oportunitatea Uniunii Europene (UE) de a pune capăt vetourilor care au prejudiciat Ucraina, favorizând în același timp Rusia lui Putin. Atât la Bruxelles, cât și în capitalele naționale ale UE, există o preferință tacită pentru înlocuirea prim-ministrului Viktor Orbán – liderul partidului de guvernământ Alianța Civică Maghiară (Fidesz) – cu un reprezentant al opoziției.
O astfel de schimbare ar limita capacitatea Rusiei de a submina procesul decizional bazat pe unanimitate al UE prin intervențiile repetate ale lui Orbán, notează Denis Cenușă – expert asociat la Centrul de Studii Est-Europene (Lituania) și la think tank-ul „Expert-Group” (Moldova), doctorand la Universitatea Justus-Liebig din Giessen, Germania – într-o analiză publicată de Riddle.
Făcând ecoul acestor narațiuni americane, Orbán a comparat UE cu „o mașinărie represivă” care trebuie eliminată din Ungaria după alegeri, prezentând în același timp Rusia în termeni relativ pozitivi.
„Spre deosebire de campaniile anterioare care au vizat societatea civilă legată de George Soros, actuala propagandă electorală Fidesz se concentrează în mod direct pe Ucraina. Retorica lui Orbán converge astfel cu narațiunile rusești care înfățișează Ucraina ca o potențială sursă de război pentru UE și ca o povară în procesul de extindere”, consideră jurnalistul.
Această simbioză între discursul oficial anti-UE și anti-Ucraina al Ungariei și dezinformarea rusă servește două obiective principale: creșterea șanselor de realegere ale Fidesz și slăbirea poziției Ucrainei în negocierile de pace în curs.
Pentru prima dată în 16 ani, Partidul Respectului și Libertății («Tisza»), aflat în opoziție, are o șansă reală de a pune capăt domniei lui Orbán.
„Expunerea la retorica în care UE și Ucraina sunt prezentate drept dușmani ar putea împinge alegătorii maghiari nemulțumiți – frustrați de corupție sau de problemele socioeconomice – să susțină o alternativă mai naționalistă decât opoziția.
Această dinamică ar putea explica de ce canalele de propagandă rusești amplifică narațiunile ostile din partea lui Orbán și a aliatului său apropiat, ministrul de Externe și Comerț Péter Szijjártó. Dacă mobilizarea electoratului principal al Fidesz eșuează, votul anti-UE și anti-Ucraina nu ar fi irosit, ci redirecționat către «Mișcarea Patriei Noastre».
Pushkov a insinuat chiar că alegerile din Ungaria ar putea fi anulate, ca în România – deși repetarea scenariului românesc este imposibilă din punct de vedere tehnic”, continuă Denis Cenușă analiza publicată de Riddle.
În primul rând, explică Denis Cenușă, cazul românesc s-a desfășurat în timpul alegerilor prezidențiale din 2024, când principalul candidat de dreapta, Călin Georgescu, a fost suspectat că a beneficiat de algoritmi manipulați de Rusia pe TikTok.
Reptarea acestui lucru ar fi absurdă, deoarece ar necesita ca Rusia să-l susțină pe liderul Tisza, Péter Magyar. Este la fel de improbabil ca UE să încalce Legea privind serviciile digitale pentru a stimula artificial rivalul lui Orbán pe platformele online monitorizate.
„În al doilea rând, scenariul românesc nu poate fi transpus în Ungaria, unde instituții cheie ale statului – inclusiv forțele de ordine și Curtea Constituțională – sunt percepute pe scară largă ca fiind controlate politic de Fidesz.
Este clar că intervenția a provenit din îngrijorările legate de un președinte pro-rus. Paralela lui Pushkov cu România are sens doar dacă se presupune că instituțiile maghiare ar anula alegerile susținând că interferența externă a facilitat victoria lui Péter Magyar.
Dacă Fidesz termină pe locul doi, cea mai sigură cale a lui Orbán ar fi să formeze o coaliție cu «Mișcarea Patriei Noastre» împotriva lui Tisza”, mai scrie Denis Cenușă.
Disputele dintre Ungaria și Ucraina s-au agravat constant pe măsură ce agresivitatea rusă s-a intensificat din februarie 2022. Vetourile frecvente ale lui Orbán – blocarea sancțiunilor împotriva Rusiei și întârzierea ajutorului financiar sau militar al UE către Ucraina – au acționat ca un catalizator.
Cel mai recent episod a implicat blocarea primei tranșe din pachetul de împrumuturi de 90 de miliarde de euro al UE, vital pentru stabilitatea bugetară a Ucrainei , fezabilitatea liniei de credit FMI și procesul de aderare.
„După cum a relatat Financial Times, Ungaria s-a opus, de asemenea, reaprovizionării fondurilor pentru Ucraina prin intermediul datoriei comune a UE susținute de bugetul UE – o procedură care necesită unanimitate.
Orbán a mers ȘI mai departe, acuzând Ucraina că seamănă haos prin creșterea prețurilor pentru a consolida sprijinul pentru un guvern condus de opoziție.
Narativa Drujba din Ungaria a inclus, de asemenea, acuzații care leagă Ucraina de explozia Nord Stream 2 drept „terorism de stat”. Rusia a răspândit teorii ale conspirației despre riscurile de sabotaj ucrainene la adresa gazelor Turkish Stream și Blue Stream din Marea Neagră.
Orbán nu arată niciun interes în dezescaladarea disputelor legate de Drujba – altfel, ar fi acceptat oferta Croației de a utiliza conducta de petrol Adriatică (până la 15 milioane de tone anual) pentru a aproviziona în mod adecvat Ungaria și Slovacia.
În schimb, Drujba servește drept pretext pentru veto-bazooka a lui Orbán împotriva Ucrainei, în contextul sancțiunilor împotriva Rusiei, al reînnoirii ajutorului și al negocierilor de aderare la UE”, punctează Denis Cenușă.
Tabloul pictat de Ungaria și amplificat de Rusia contrastează puternic cu realitatea. Întreruperea tranzitului de petrol a fost cauzată de atacurile rusești. Potrivit companiei ucrainene de transport al petrolului Ukrtransnafta, autoritățile maghiare și slovace au fost informate că atacurile aeriene rusești din 27 ianuarie au avariat conducta Drujba.
„Combinate cu alte atacuri asupra infrastructurii energetice, acest lucru a limitat capacitatea tehnică a Ucrainei pentru reparații.
Vizarea Drujba de către Rusia ar putea fi o operațiune militară calculată cu efecte hibride asupra alegerilor din Ungaria.
În cele din urmă, atacul asupra Drujba se încadrează în strategia mai amplă a Rusiei, cu efecte dincolo de alegeri. Orbán poate folosi criza pentru a justifica blocarea aderării Ucrainei la UE, continuând în același timp să o demonizeze ca dușman al Ungariei”, încheie Denis Cenușă analiza publicată de Riddle.
