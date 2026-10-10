Cine este Katie Zacharia, noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe aleasă de Donald Trump. O înlocuiește pe Karoline Leavitt, care a părăsit postul în luna august

Președintele american, Donald Trump, a anunțat, vineri, că un consilier de comunicare în cadrul companiei sale media, pe nume că Katie Zacharia, o va succeda pe Karoline Leavitt în funcția de purtător de cuvânt al Casei Albe.

Trump a dezvăluit alegerea lui Katie Zacharia pe platforma sa Truth Social, unde face adesea anunțuri politice și oficiale. La anunțarea numirii lui Zacharia, Trump a descris-o drept „o susținătoare loială și strălucită, încă de la început”.

Potrivit profilului ei de LinkedIn, în prezent, Katie Zacharia este consilier pe probleme de comunicare pentru Trump Media and Technology Group, compania care deține platforma Truth Social. Ea a lucrat pentru o scurtă perioadă ca purtătoare de cuvânt a fostului secretar, Kristi Noem, la Departamentul pentru Securitate Internă (DHS).

Într-o postare pe rețelele sociale, Zacharia i-a mulțumit lui Trump și a calificat acest moment drept „onoarea vieții sale”. Ea a adăugat că leadershipul lui Trump este „o binecuvântare pentru această țară”.

„Sarcina care ne stă în față este să continuăm să obținem rezultate solide pentru țara noastră și să comunicăm poporului american marile realizări pe care această administrație le înregistrează în fiecare zi”, a scris ea pe X.

Trump a afirmat că Zacharia a fost implicată în campaniile sale prezidențiale, în special în statele indecise.

Din profilul său de pe LinkedIn reiese că a obținut o diplomă în drept la Universitatea Pepperdine.

Potrivit Reuters, Zacharia, care apare frecvent, în calitate de comentator, la posturile conservatoare Fox News și Newsmax, a lucrat anterior ca consilier juridic pentru „Fix California”, un grup conservator care își propune să combată ceea ce a numit „dominația de stânga” asupra politicii statale. Grupul a fost fondat de Richard Grenell, care a fost trimisul lui Trump în Venezuela și președinte interimar și director executiv al Centrului Kennedy din Washington.

Katie Zacharia are 42 de ani. Ea s-a născut la data de 23 martie 1984 în Los Angeles, California.

Katie Zacharia o va succeda pe Karoline Leavitt, care a părăsit postul în luna august pentru a se concentra pe creșterea copiilor ei.