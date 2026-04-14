Cine este primul șef de stat care îl critică pe Peter Magyar. Premierul ales al Ungariei a făcut câteva afirmații controversate în timpul conferinței maraton

Au trecut numai două zile de când a fost ales noul prim-ministru al Ungariei și Peter Magyar pare să fi supărat deja câțiva lideri mondiali. Deși majoritatea așteaptă să vadă care vor fi primele mișcări ale liderului Tisza când va ajunge în scaunul de la Budapesta, unul dintre ei, nu a stat deloc pe gânduri și a trecut deja la atac. E vorba despre Aleksandar Vučić, președintele Serbiei, care sera trecută a calificat drept „nesăbuite” și „stupide” comentariile lui Magyar referitoare la rolul lui Putin de „naș” al autocraților. Prim-ministrul ales al Ungariei a afirmat, în prima sa conferință de presă de ieri, că liderul rus trage sforile și în Serbia.

Președintele Vučić devine, astfel, primul lider străin care a intrat în conflict cu prim-ministrul ales al Ungariei. Potrivit Euronews, Orbán și Vučić au menținut legături politice strânse pe tot parcursul celor 16 ani de „domnie“.

Luni, în cadrul conferinței sale maraton, Magyar a transmis: „Știu exact ce se întâmplă în Serbia și știu, de asemenea, ce fel de legături există între guvernul Orbán și Serbia condusă de Vučić, precum și între Robert Fico din Slovacia și Viktor Orbán”. „Știu, de asemenea, cine se află în spatele acestui lucru — cine este nașul din spatele acestor mari prietenii”, a adăugat el.

Totuși, luni seara, într-o declarație pentru postul public de televiziune din Serbia, Vučić a calificat drept „stupide” remarcile lui Magyar, după ce liderul maghiar sugerase că știe cine orchestrează alianța politică dintre Orbán, premierul slovac Robert Fico și Vučić.

„A spus că știe cine se află în spatele acestor relații dintre Orbán, Fico și Vučić. Iar eu îl întreb: cine se află în spatele lor? Haide, răspunde-mi!”, a declarat Vučić.

„Nu are habar… sugerând că ar putea fi Putin. Dacă nu mi-ar păsa de relațiile cu maghiarii din țara noastră și cu Ungaria însăși, aș numi declarația lui o prostie și o iresponsabilitate”, a adăugat Vučić.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Magyar a abordat tema descoperirii unor explozibili în apropierea conductei de gaze TurkStream din Serbia, lângă granița cu Ungaria, calificând-o drept o aparentă operațiune sub falsă pavăză.

„În timpul campaniei electorale, a avut loc o operațiune care părea a fi un atac sub falsă pavăză în Duminica Paștelui”, a spus Magyar. „Viitorul meu guvern va investiga exact ce s-a întâmplat și dacă pericolul a fost real” — menționând totodată că nu exclude posibilitatea ca acesta să fi reprezentat o amenințare reală.

Autoritățile sârbe au anunțat pe 5 aprilie că au fost găsiși doi saci cu explozibili în apropierea conductei care transportă gaze naturale rusești către Ungaria.

Vučić a declarat că ancheta va fi finalizată, iar concluziile acesteia vor fi comunicate lui Magyar.

„Aceste concluzii vor demonstra că a greșit crezând bârfele din presa tabloidă”, a spus Vučić.

În ciuda schimburilor de replici dure, ambii lideri și-au exprimat dorința de a menține relații bilaterale bune. Vučić i-a trimis, de asemenea, lui Magyar un mesaj de felicitare după alegerile de duminică.

