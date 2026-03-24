Prima pagină » Actualitate » Dezvăluiri din închisoarea în care este ținut Nicolas Maduro. Fiul fostului președinte al Venezuelei a povestit cum se simte tatăl său

Dezvăluiri din închisoarea în care este ținut Nicolas Maduro / Sursa FOTO: Mediafax

Fiului fostului președinte al Venezuelei a făcut o serie de dezvăluiri despre starea în care se află Nicolas Maduro, răpit împreună cu soția sa de armata americană și dus într-o închisoare din New York. Maduro face exerciții fizice în fiecare zi în centrul de detenție în care se află, așteptând următoarea sa audiere în instanță, programată pentru săptămâna aceasta, scrie Mediafax.

Cu prilejul unui marș la Caracas, în care s-a cerut ridicarea completă a sancțiunilor SUA împotriva Venezuelei și eliberarea președintelui arestat, fiul lui Maduro a făcut o serie de declarații publice.

„Un președinte suplu și atletic”

Nicolas Maduro, în vârstă de 63 de ani, și prima doamnă a Venezuelei, Cilia Flores, în vârstă de 69 de ani, au fost capturați de armata americană pe 3 ianuarie, în urma unei operațiuni militare desfășurate în Caracas.

Ei sunt ținuți într-o închisoare din New York, iar joi, 26 martie, vor apărea pentru a doua oară în fața unui tribunal federal. Maduro este acuzat de facilitarea traficului internațional de droguri.

„Vom vedea un președinte suplu și atletic, care face mișcare în fiecare zi”, a asigurat fiul său, Nicolas Maduro Guerra, cunoscut sub numele de „Nicolasito” (Micul Nicolas), congresman al Parlamentului de la Caracas.

„Ne mobilizăm astăzi, luni, pentru că joia aceasta are loc audierea președintelui Nicolas Maduro și a lui Cilia Flores, care sunt ținuți ostatici în Statele Unite, și cerem eliberarea lor. Se descurcă foarte bine, sunt puternici, foarte bine, cu multă energie, cu multă forță”, a adăugat el în declarații oferite postului de televiziune Telesur.

Maduro Guerra a declarat că este convins că tatăl său își va dovedi nevinovăția.

Audierea de joi are ca scop principal rezolvarea problemelor procedurale, înainte de începerea oricărei proceduri de fond. Nicolas Maduro și soția sa sunt închiși la Centrul Metropolitan de Detenție (MDC) din Brooklyn, o închisoare federală cunoscută pentru condițiile sale insalubre și managementul defectuos. Fostul președinte venezuelean este singur într-o celulă, fără acces la Internet, tv sau ziare.

