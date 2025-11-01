Cine sunt, de fapt, SUSPECȚII Jafului de la Luvru. Noi detalii din ancheta poliției franceze

Anchetatorii francezi au anunțat șapte arestări în cazul jafului răsunător de la Luvru, în timpul căruia, pe 19 octombrie, infractorii îmbrăcați în uniforme de muncitori au furat din faimoasa Galerie Apollo opt bijuterii ale monarhiei franceze. Paguba este estimată la cel puțin 88 de milioane de euro, informează Le Parisien.

Printre arestați se numără doi presupuşi participanți la jaful propriu-zis. Unul dintre ei, un bărbat de 34 de ani, șomer originar din Algeria, a lucrat anterior ca gunoier și curier și a fost condamnat pentru furt.

Al doilea, un taximetrist fără licență în vârstă de 39 de ani, este cunoscut poliției pentru cazuri de jafuri armate. Potrivit anchetei, el a fost cel care a deschis vitrinele muzeului cu ajutorul unui ferăstrău: ADN-ul său a fost găsit la locul faptei. Ambii bărbați și-au recunoscut parțial vina.

Alți cinci suspecți au fost reținuți pentru interogatorii. Printre aceștia se află și presupusul șofer al mopedului cu care hoții au fugit.

„Nu excludem existența unui grup mai larg cu un organizator care a dat indicații executanților”, a declarat procurorul Parisului, Lore Becco.

Jaful recent de la Luvru a fost deja numit unul dintre cele mai mari din istoria Franței. Bijuteriile furate nu au fost încă găsite.

Foto: Mediafax/ Envato

