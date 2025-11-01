Prima pagină » Știri externe » Cine sunt, de fapt, SUSPECȚII Jafului de la Luvru. Noi detalii din ancheta poliției franceze

Cine sunt, de fapt, SUSPECȚII Jafului de la Luvru. Noi detalii din ancheta poliției franceze

Ruxandra Radulescu
01 nov. 2025, 16:21, Știri externe
Cine sunt, de fapt, SUSPECȚII Jafului de la Luvru. Noi detalii din ancheta poliției franceze
Cine sunt, de fapt, SUSPECȚII Jafului de la Luvru. Noi detalii din ancheta poliției franceze

Anchetatorii francezi au anunțat șapte arestări în cazul jafului răsunător de la Luvru, în timpul căruia, pe 19 octombrie, infractorii îmbrăcați în uniforme de muncitori au furat din faimoasa Galerie Apollo opt bijuterii ale monarhiei franceze. Paguba este estimată la cel puțin 88 de milioane de euro, informează Le Parisien.

Printre arestați se numără doi presupuşi participanți la jaful propriu-zis. Unul dintre ei, un bărbat de 34 de ani, șomer originar din Algeria, a lucrat anterior ca gunoier și curier și a fost condamnat pentru furt.

O captură de ecran surprinsă de pe înregistrările video CCTV ale Muzeului Luvru îl arată pe unul dintre hoți în timpul jafului din 19 octombrie 2025 Foto: Mediafax

O captură de ecran surprinsă de pe înregistrările video CCTV ale Muzeului Luvru îl arată pe unul dintre hoți în timpul jafului din 19 octombrie 2025 Foto: Mediafax

Al doilea, un taximetrist fără licență în vârstă de 39 de ani, este cunoscut poliției pentru cazuri de jafuri armate. Potrivit anchetei, el a fost cel care a deschis vitrinele muzeului cu ajutorul unui ferăstrău: ADN-ul său a fost găsit la locul faptei. Ambii bărbați și-au recunoscut parțial vina.

Alți cinci suspecți au fost reținuți pentru interogatorii. Printre aceștia se află și presupusul șofer al mopedului cu care hoții au fugit.

„Nu excludem existența unui grup mai larg cu un organizator care a dat indicații executanților”, a declarat procurorul Parisului, Lore Becco.

Jaful recent de la Luvru a fost deja numit unul dintre cele mai mari din istoria Franței. Bijuteriile furate nu au fost încă găsite.

Foto: Mediafax/ Envato

Recomandarea autorului:

Mediafax
ANPC avertizează consumatorii. Cum ne protejăm finanţele de Black Friday
Digi24
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
Cancan.ro
Prietena Ștefaniei Szabo face noi mărturisiri despre SUBSTANȚELE pe care medicul le lua. De ce NU crede că s-ar fi sinucis
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
Adevarul
Cei doi români care și-au dublat averea într-un singur an i-au luat fața lui Ion Ţiriac în topul miliardarilor
Mediafax
Interzis la fumat, prin lege, persoanelor născute începând cu 2007. Singura țară cu interdicție generațională, după ce Noua Zeelandă a abrogat-o în 2023
Click
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
Digi24
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”
Cancan.ro
Fostul soț al doctoriței Ștefania Szabo, dat în judecată! Care este motivul pentru care ajunge iar la tribunal
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit o nouă boală genetică aflată în spatele unor probleme musculare misterioase
POLITICĂ Poliția anunță că a deschis un dosar penal după ce Simion a făcut plângere pentru amenințări și vandalizarea sediului AUR
16:47
Poliția anunță că a deschis un dosar penal după ce Simion a făcut plângere pentru amenințări și vandalizarea sediului AUR
ULTIMA ORĂ Guvernul scade numărul de muncitori străini care pot intra în România. NEPALEZII, printre cei mai afectați
16:44
Guvernul scade numărul de muncitori străini care pot intra în România. NEPALEZII, printre cei mai afectați
METEO Cum va fi VREMEA duminică, 2 noiembrie 2025. Ceață matinală, în mai multe zone din țară
16:36
Cum va fi VREMEA duminică, 2 noiembrie 2025. Ceață matinală, în mai multe zone din țară
SONDAJ DE OPINIE În ciuda alertelor false de vreme rea, 75% dintre români consideră informările meteo credibile. Încrederea în buletinele meteo, mai mare decât în Guvernul Bolojan
16:11
În ciuda alertelor false de vreme rea, 75% dintre români consideră informările meteo credibile. Încrederea în buletinele meteo, mai mare decât în Guvernul Bolojan
TEHNOLOGIE „Aspiratorul-SPION” a trimis hărți ale casei proprietarului către servere din toată lumea: „Dispozitivul s-a întors împotriva mea”
16:11
„Aspiratorul-SPION” a trimis hărți ale casei proprietarului către servere din toată lumea: „Dispozitivul s-a întors împotriva mea”