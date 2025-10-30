Prima pagină » Știri externe » Jaful de la Luvru: Încă cinci suspecți au fost arestați. Ce anunță procurorii de la Paris

30 oct. 2025, 09:53, Știri externe
Încă cinci suspecți au fost arestați, miercuri seara, în apropierea Parisului, pentru furtul bijuteriilor coroanei din Muzeul Luvru, informează BFMTV.

„Cinci noi arestări au fost efectuate miercuri, 29 octombrie, în regiunea pariziană.“, a anunțat procurorul din Paris, Laure Beccuau.

BFMTV relatase inițial despre arestarea unuia dintre acești suspecți, despre care se crede că face parte din „comandoul Luvru” și că a fost prezent la locul jafului.

Cei cinci suspecți au fost arestați în diferite locații din Paris, inclusiv în apropierea Aubervilliers din Seine-Saint-Denis, a aflat BFMTV.

Unul dintre cei cinci bărbați arestați „a fost într-adevăr una dintre țintele anchetatorilor; era în vizorul nostru”, explică Laure Beccuau. „Există dovezi ADN care îl leagă, din perspectiva noastră, de jaful care a fost comis.”

„Perchezițiile efectuate în timpul serii și nopții nu au dus la recuperarea pradei”, a deplâns procurorul din Paris, subliniind totodată că „ancheta prinde avânt” cu fiecare percheziție și audiere.

Primii suspecți și-au recunoscut implicarea

În cadrul unei întâlniri cu presa, Laure Beccuau, a anunțat că primii doi suspecți, arestați sâmbăta trecută, „și-au recunoscut parțial implicarea în fața anchetatorilor”.

Cei doi bărbați, în vârstă de 34 și 39 de ani, au fost puși sub acuzare oficial miercuri seară.

Unul dintre cei doi suspecți a fost acuzat de „jaf organizat” și „asociere la infracțiuni”, a anunțat procurorul din Paris, Laure Beccuau, la France 2. Acuzațiile împotriva celui de-al doilea suspect nu sunt încă cunoscute.

Cei doi bărbați riscă pedepse de până la 15 ani de închisoare pentru jaf armat și 10 ani pentru conspirație.

Potrivit lui Laure Beccuau, „camerele de supraveghere au indicat prezența a patru autori” în timpul spargerii. Totuși, procurorul „nu exclude posibilitatea” ca un grup mai mare să fie implicat în jaf.

Nu au existat complici în interiorul muzeului

Laure Beccuau explică faptul că „ancheta este în desfășurare”, în special pentru că „mai sunt multe elemente de explorat”. Această anchetă „rămâne confidențială în ceea ce privește persoanele căutate”, potrivit procurorului.

Cu toate acestea, ea clarifică faptul că „nimic u ne permite să afirmăm că autorii au beneficiat de vreo complicitate în cadrul muzeului”.

Procurorul din Paris a făcut un apel pentru restituirea bijuteriilor furate din Muzeul Luvru pe 19 octombrie.

„Continui să sper că vor fi returnate și vor fi donate înapoi Muzeului Luvru și, într-un sens mai larg, națiunii”, a declarat ea într-o conferință de presă, adăugând că „aceste bijuterii sunt acum de nevândut”.

Laure Beccuau a declarat că „oricine le cumpără va fi vinovat de primire de bunuri furate”. „Încă mai este timp să le returnați”, a îndemnat ea.

Reamintim că valoarea bijuteriilor a fost estimată la 88 de milioane de euro. În total, opt obiecte au fost furate. Printre acestea se numără un colier și un cercel din colecția Marie-Louise, precum și un colier, o pereche de cercei și o diademă din colecțiile Marie-Amélie și Hortense. Potrivit autorităților, au fost furate și „două broșe, o fundă și o diademă din colecția Împărătesei Eugenie”.

