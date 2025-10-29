Jaful de la Luvru: Prefectul poliției din Paris refuză să înființeze o secție de poliție în muzeu

Noul prefect al poliției din Paris, Patrice Faure, a declarat miercuri, că se „opune ferm” înființării unei secții de poliție în cadrul Muzeului Luvru, o solicitare formulată de președintele muzeului Laurence des Cars, în urma jafului de zile mari de pe 19 octombrie, informează franceinfo.fr.

Patrice Faure, care a preluat funcția luni, a fost interogat de Senat miercuri și a declarat că preferă să-și concentreze eforturile pe protejarea „perimetrului”.

În timpul unei mese rotunde pe tema securității muzeelor, Patrice Faure a estimat că, dacă va da curs acestei solicitări, alte muzee sau instituții publice ar solicita și ele o secție de poliție.

Peste o mie de camere foto la Luvru, nu toate digitale

Noul prefect a afirmat că, de la începutul anului, au avut loc 1.080 de intervenții în jurul Luvrului. El a subliniat că la muzeu există 1.300 de camere video.

„Cu toate acestea”, a spus el, „există un salt tehnologic care nu a fost încă făcut… Nu toate camerele sunt digitale”.

În ceea ce privește jaful de la Luvru, noul prefect a dezvăluit că „prima alertă” primită de poliție a fost un „apel efectuat la 9:36 de către un biciclist” care a văzut platforma amplasată pe cldire și pe infractori.

Trei minute mai târziu, „la ora 9:39, ofițeri de poliție erau la fața locului ”, a spus el.

