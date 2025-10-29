Prima pagină » Știri externe » Jaful de la Luvru: Prefectul poliției din Paris refuză să înființeze o secție de poliție în muzeu

29 oct. 2025, 17:00, Știri externe
Noul prefect al poliției din Paris, Patrice Faure, a declarat miercuri, că se „opune ferm” înființării unei secții de poliție în cadrul Muzeului Luvru, o solicitare formulată de președintele muzeului Laurence des Cars, în urma jafului de zile mari de pe 19 octombrie, informează franceinfo.fr.

Patrice Faure, care a preluat funcția luni, a fost interogat de Senat miercuri și a declarat că preferă să-și concentreze eforturile pe protejarea „perimetrului”.

În timpul unei mese rotunde pe tema securității muzeelor, Patrice Faure a estimat că, dacă va da curs acestei solicitări, alte muzee sau instituții publice ar solicita și ele o secție de poliție.

Peste o mie de camere foto la Luvru, nu toate digitale

Noul prefect a afirmat că, de la începutul anului, au avut loc 1.080 de intervenții în jurul Luvrului. El a subliniat că la muzeu există 1.300 de camere video.

„Cu toate acestea”, a spus el, „există un salt tehnologic care nu a fost încă făcut… Nu toate camerele sunt digitale”.

În ceea ce privește jaful de la Luvru, noul prefect a dezvăluit că „prima alertă” primită de poliție a fost un „apel efectuat la 9:36 de către un biciclist” care a văzut platforma amplasată pe cldire și pe infractori.

Trei minute mai târziu, „la ora 9:39, ofițeri de poliție erau la fața locului ”, a spus el.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Franța face ca Poliția să intre într-o „cursă contra-cronometru”. Francezii vor înapoi „comorile“ furate de la Luvru

Ce au în comun FURTUL de la Luvru și furtul Coifului de la Coțofenești. Asemănări, coincidențe, scenarii și breșe de securitate aproape neverosimile

