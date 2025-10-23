Prima pagină » Știri externe » Reîncepe războiul familiilor Trump-Clinton. Motivul, Sala de bal de la Casa Albă. Hillary Clinton îl acuză pe eternul său rival că „distruge” Casa poporului american. În scandal au intervenit MAGA, familia Trump și întreg aparatul prezidențial

23 oct. 2025, 05:00, Știri externe
Inițiativa președintelui american, Donald Trump, de a ridica o sală de bal prezidențial chiar pe Aripa de Est a Casei Albe – pe care o demolează – a generat un adevărat „tămbălău” în Statele Unite. Presa filmează continuu o macara care dărâmă bucăți din Casa Albă, președintele este „fericit”, democrații s-au isterizat. „Nu e Casa Lui. Este Casa Voastră. Și el o distruge”, a scris Hillary Clinton pe X, principalul „inamic” politic al lui Donald Trump din alegerile prezidențiale din 2016. 

3 rânduri au fost necesare să înceapă balamucul. Mișcarea MAGA a atacat-o dur și în cascadă pe X pe Hillary Clinton, aducându-i aminte inclusiv de „incidentele” soțului său, din Biroul Oval, care în trecut au făcut înconjurul plantei.

„Demolarea” a continuat să fie transmisă pe rețelele de socializare, pe canalele de televiziune, din Orientul Mijlociu până în China. În timp ce democrații sunt oripilați și spun că scenele arată ca și cum cineva ar fi „bombardat” cea mai importantă instituție a Americii, Casa Albă – pusă sub presiune, a reacționat: Donald Trump nu este primul președinte American care „renovează” Administrația.

Hillary Clinton, mesaj disperat: „Este casa voastră. Și el o distruge”

Hillary Clinton s-a enervat din cauza planului lui Donald Trump de a demola fațada Aripei de Est a Casei Albe și de a recrea structura ca o „sală de bal mare și frumoasă”.

Fosta secretară de stat, prima doamnă și candidată la președinție, care a pierdut în fața lui Trump în 2016,  s-a alăturat corului tot mai puternic de pe rețelele sociale.

Nu este casa lui. Este casa voastră. Și el o distruge”, a scris fosta senatoare pe X, incluzând o captură de ecran dintr-un articol al Washington Post despre renovare. Eric Trump i-a răspuns : „Sala de bal va fi spectaculoasă…nu ca munca ta în Haiti”.

Dar nici Hillary Clinton nu a scăpat cu basmaua curată. După mesajul pus pe X, a venit ea în lumina reflectoarelor.

Casa Albă a răspuns la indignarea liberalilor:

Președintele Trump lucrează 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pentru a face America din nou măreață, inclusiv prin înfrumusețarea istorică a Casei Albe, fără cheltuieli din partea contribuabililor”, a declarat purtătoarea de cuvânt Abigail Jackson pentru Fox News.

America reacționează: „Versailles a sunat, vrea să știe dacă are nevoie de rezervare”

Imediat după anunț, internetul a explodat. Dacă în trecut Casa Albă dicta agenda politică, acum dictează trendurile de pe social media. Pe toate platformele de socializare se comentează noua schimbare de la Washington:

În sfârșit, un președinte care înțelege prioritățile poporului: mai puțin G7, mai multe gale.”, spune un internaut.

Utilizatori din Franța au postat mesaje ironizând noile schimbări:

Versailles a sunat, vrea să știe dacă are nevoie de rezervare”.

Actorul Josh Gad a reacționat pe X spunând că președintele „se comportă ca și cum Casa Albă ar fi clubul său privat” și a criticat folosirea simbolurilor naționale în scop personal.

Și nu putea Trump să facă ceva scandalos fără să fie subiect de meme-uri:

250 de milioane de dolari pentru Sala de Bal

Cu un buget estimat la peste 25o de milioane de dolari, finanțat „privat”, adică de prietenii președintelui cu invitație permanentă la evenimente, Aripa de Est a Casei Albe este pe cale să devină cea mai scumpă sală de evenimente de pe planetă.

Printre donatorii pentru Sala de Bal a lui Trump îi găsim pe Jeff Bezos, fondatorul Amazon, Tim Cook, CEO-ul Apple, multe companii de securitate națională care colaborează cu Pentagonul și Serviciile de Informații ale SUA.

Operațiunea „Make Ballroom Great Again” începe cu demolări

Deși Casa Albă a promis solemn că „nicio parte istorică nu va fi atinsă”, realitatea a început totuși cu buldozere. Fațada Aripii de Est este deja parțial demolată, pentru a face loc unui ballroom.

        Trump spune (cu sarcasmul caracteristic):

Nu va interfera cu clădirea actuală. Nu va fi așa. Va fi lângă ea, dar nu o va atinge – și va respecta în totalitate clădirea existentă, al căreia sunt cel mai mare fan”, a declarat Trump în iulie. „Este locul meu preferat. Îl ador.

De mai bine de 150 de ani, fiecare președinte a visat să aibă o sală de bal la Casa Albă pentru a găzdui petreceri grandioase, vizite de stat etc.”, a scris el.

Conform planului, noul ballroom va putea găzdui între 650 și 999 de invitați – depinde probabil câți oameni vor dori să fie prezenți fizic atunci când se va rescrie istoria sub formă de dans sincronizat. Aceasta va fi prima dată când negocierile cu lideri străini se vor desfășura între aperitive și ringul de dans.

Cum s-a schimbat Casa Albă de-a lungul anilor?

Președinții au adus modificări Casei Albe de la începerea construcției în 1792, din diverse motive, iar consilierii lui Trump spun că decizia sa de a construi o sală de bal urmează această lungă tradiție.

Multe dintre proiectele anterioare au fost criticate ca fiind prea costisitoare sau prea somptuoase, dar în cele din urmă au fost acceptate, potrivit Asociației Istorice a Casei Albe.

Thomas Jefferson a adăugat coloanele estice și vestice.

Theodore Roosevelt a adăugat aripa vestică pentru a oferi un spațiu dedicat președintelui și personalului cheie. Franklin D. Roosevelt a adăugat aripa estică, care, în timp, a devenit sediul personalului primei doamne și al funcțiilor sociale.

Una dintre cele mai semnificative renovări ale Casei Albe a avut loc sub Harry Truman, când conacul a fost considerat atât de nesigur din punct de vedere structural, încât acesta a ordonat o renovare completă a interiorului. Aceasta a durat din 1948 până în 1952.

Incident de securitate în SUA: o mașină a vrut să intre în Casă Albă, în apropierea reședinței lui Donald Trump.

Trump transformă Casa Albă într-un conac de lux. A redecorat Biroul Oval cu folie de aur, construiește o sală de bal și s-a apucat de montat marmură

