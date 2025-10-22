Incident de securitate în SUA: o mașină a vrut să intre în Casă Albă, în apropierea reședinței lui Donald Trump.

Un bărbat a fost reținut marți seara după ce a intrat cu mașina în bariera de securitate din fața Casei Albe. Serviciul Secret al SUA spun că bărbatul a intrat în bariera de securitate la ora 22:37. Suspectul a fost arestat imediat de ofițerii Serviciului Secret.

După verificările efectuate de ofițeri, mașina bărbatului a fost considerată sigură, însă Serviciile Secrete nu au divulgat niciun detaliu despre șofer.

Președintele Trump se afla la Casa Albă în momentul incidentului. Casa Albă nu a fost închisă, dar drumul care duce la poartă va rămâne închis până când poliția va remorca vehiculul, a adăugat Serviciul Secret.

