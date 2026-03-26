Clipe de groază pe străzile din Israel. Momentul când o mașină explodează în timpul celor 7 raiduri ale forțelor iraniene

Iranul a lansat șapte salve de rachete balistic asupra Israelului în decurs de câteva ore joi dimineață, după o perioadă de 14 ore în care atacurile păruseră că au încetat. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care o mașină explodează, la doar câteva secunde după ce câțiva cetățeni trec prin apropiere pentru a se adăposti, transmite Times of Israel.

Oameni din mai multe orașe din Israel au trăit clipe de groază joi dimineață, când gruparea Hezbollah a lansat o serie de raiduri cu rachete balistice asupra mai multor obiective. O cameră de supraveghere a surprins momentul în care o rachetă lovește o mașină, în timp ce două persoane fug spre adăposturile anti-rchetă.

Armata IDF a interceptat o parte dintre rachete

Prima rachetă a fost interceptată, iar atacul nu s-a soldat cu răniți sau pagube.

Cel de-al doilea atac a lovit în forță centrul orașului Kafr Qasim, unde cinci persoane au fost rănite.

Cel puțin o rachetă a fost interceptată de apărarea aeriană, potrivit IDF, și au existat rapoarte despre fragmente de focoase care au lovit zona Modiin.

Încă o persoană a fost rănită, în decursul celui de-al patrulea atac în nordul Israelului, după ce un fragment de focoasă a lovit zona.

Armata IDF a interceptat o rachetă balistică lansată asupra centrului Israelului. La scurt timp, două persoane au fost rănite la Tel Aviv, o femeie de 40 de ani și un bărbat în vârstă de 26 de ani, în urma unui atac cu rachetă balistică.

O serie de rachete mai mici au fost lansate în cel de-al șaptea atac al grupării Hezbollah.

Sirenele au început să răsune în centrul Israelului și în unele părți ale Ierusalimului. IDF a declarat că o parte dintre rachete au fost interceptate cu succes de apărarea aeriană. Nu au fost raportate victime sau pagube.

Nouă persoane au fost rănite în urma celor șapte atacuri aeriene cu rachete balistice asupra Israelului.

FOTO/VIDEO: X @manniefabian