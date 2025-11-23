Clipe de groază pentru un român în Italia. Un bărbat a încercat să îi răpească fiica de numai un an

Un tânăr român de 21 de ani a trăit clipe de groază în fața gării din orașul italian Padova, un bărbat a încercat să îi răpească fiica de doar un an, aflată în cărucior, și l-a lovit cu pumnul în față înainte să fugă cu copilul.

Incidentul s-a petrecut în după-amiaza zilei de joi, 20 noiembrie, în piața situată în fața gării din Padova.

Clipe de groază pentru un român în Italia

Tânărul își plimba fetița în cărucior când un bărbat de 22 de ani, de naționalitate tunisiană, s-a apropiat de el brusc și l-a lovit cu un pumn în zona feței. El a profitat de momentul de șoc și a smuls căruciorul din mâinile tatălui și s-a îndepărtat împingându-l, cu fetița care dormea.

Tatăl a alertat imediat poliția și a rămas în permanență în legătură telefonică cu sala operativă, urmărindu-l pe agresor fără a-l pierde din ochi. Sub indicațiile lui, echipajele de poliție au ajuns rapid la fața locului, cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune.

Polițiștii au reușit să îl localizeze pe bărbatul de 22 de ani și au reușit să îl oprească. În cărucior fetița era speriată și plângea.

Oamenii legii s-au asigurat mai întâi că micuța nu a suferit răni, verificând starea ei de sănătate, apoi au înapoiat-o tatălui, care își trăise, în doar câteva minute, una dintre cele mai cumplite spaime pe care le poate cunoaște un părinte.

Agresorul a fost imediat reținut și dus la sediul poliției. Însă, chiar în momentul în care i s-a cerut să coboare din autospecială, acesta a devenit din nou violent: a lovit cu picioarele un agent de poliție, provocându-i leziuni pentru care medicii au stabilit un timp de vindecare de cinci zile.

