Prima pagină » Știri externe » CNN: Posibile indicii despre identitatea ASASINULUI lui Charlie Kirk, în mesajele scrijelite pe pușca și muniția găsite de FBI

CNN: Posibile indicii despre identitatea ASASINULUI lui Charlie Kirk, în mesajele scrijelite pe pușca și muniția găsite de FBI

11 sept. 2025, 18:53, Știri externe
CNN: Posibile indicii despre identitatea ASASINULUI lui Charlie Kirk, în mesajele scrijelite pe pușca și muniția găsite de FBI

Anchetatorii au descoperit o mulțime de detalii despre atacatorul care l-a ucis pe Charlie Kirk, dar locul exact în care se află acesta rămâne un mister.

Autoritățile au analizat „videoclipuri bune” cu atacatorul și au descoperit ce traseu a urmat acesta înainte și după crimă, a declarat comisarul Departamentului de Siguranță Publică din Utah într-o conferință de presă joi dimineață.

Atacatorul a ajuns miercuri dimineața în campusul Utah Valley University la 11:52 ora locală. El este bărbat și „pare să fie de vârstă universitară.”

Suspectul nu ieșea în evidență pe campus, a spus comisarul Beau Mason.

Atacatorul a urcat la etaj pe scările din interiorul clădirii și a ieșit pe un acoperiș „într-un loc de unde putea să tragă”, a spus comisarul, conform CNN.

„Am reușit să-i urmărim mișcările după ce a tras: s-a deplasat în cealaltă parte a clădirii, a sărit de pe clădire și a fugit din campus și a intrat într-un cartier”, a spus Mason.

„Anchetatorii noștri au luat la rând acele cartiere, contactând toate persoanele care au instalate sonerii cu camere video … și au luat temeinic la rând acele comunități, încercând să identifice orice pistă.”

FBI a refuzat să spună dacă știe cum se numește suspectul

Autoritățile au găsit o „pușcă de mare putere, cu zăvor” despre care cred că a fost arma folosită pentru a-l împușca pe Kirk de la distanță.

Pușca a fost găsită într-o „zonă împădurită prin care a trecut trăgătorul în fuga sa”, a declarat Robert Bohls, agent special de la biroul FBI din Salt Lake City. El a spus că FBI va analiza arma.

Anchetatorii au colectat, de asemenea, o urmă de încălțăminte, o amprentă de palmă și amprente de antebraț care vor fi analizate, a spus Bohls.

El a încercat să înăbușe orice temeri în rândul comunității locale, spunând că asasinarea „a fost un eveniment țintit” și „nu credem că comunitatea este în pericol”.

Când a fost întrebat dacă FBI-ul știe cum se numește suspectul, agentul FBI a refuzat să spună.

Surse la curent cu ancheta: Posibile indicii în mesajele scrijelite pe pușca și muniția găsite

Pe armă și pe muniția găsite în pădure erau scrijelite o serie de fraze legate de probleme culturale, potrivit unor surse la curent cu ancheta.

Autoritățile analizează aceste mesaje, în încercarea de a identifica un suspect, au mai spus sursele, dar nu este încă clar dacă informația indică o motivație pentru atac.

Printre marcaje se numără inițiale pe care autoritățile încearcă să le compare cu profilurile suspecților, a spus o sursă.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

La o zi după uciderea lui Charlie Kirk, începe procesul bărbatului acuzat că a încercat să-l asasineze pe TRUMP în timp ce juca golf, în Florida

Citește și

EXTERNE Secretarul de stat adjunct al SUA anunță că cei care s-au bucurat public de uciderea lui Charlie KIRK nu mai au ce călca pe teritoriu american
19:18
Secretarul de stat adjunct al SUA anunță că cei care s-au bucurat public de uciderea lui Charlie KIRK nu mai au ce călca pe teritoriu american
EXTERNE Autoritățile din Germania au percheziționat casa și birourile unui cunoscut parlamentar, acuzat că a avut legături cu CHINA
18:13
Autoritățile din Germania au percheziționat casa și birourile unui cunoscut parlamentar, acuzat că a avut legături cu CHINA
NEWS ALERT Pușca folosită la ASASINAREA lui Charlie Kirk a fost găsită de polițiști. Presupusul atacator a fost văzut pe acoperișul clădirii universității
17:39
Pușca folosită la ASASINAREA lui Charlie Kirk a fost găsită de polițiști. Presupusul atacator a fost văzut pe acoperișul clădirii universității
EXTERNE Donald Trump merge în vizită oficială în Marea Britanie. Președintele american va vizita mormântul Reginei Elisabeta a II-a
17:11
Donald Trump merge în vizită oficială în Marea Britanie. Președintele american va vizita mormântul Reginei Elisabeta a II-a
EXTERNE Parlamentul European cere măsuri URGENTE în Gaza. Instituțiile UE și statele membre, îndemnate să asigure angajamentul față de soluția a două state
16:35
Parlamentul European cere măsuri URGENTE în Gaza. Instituțiile UE și statele membre, îndemnate să asigure angajamentul față de soluția a două state
EXTERNE La o zi după uciderea lui Charlie Kirk, începe procesul bărbatului acuzat că a încercat să-l asasineze pe TRUMP în timp ce juca golf, în Florida
16:13
La o zi după uciderea lui Charlie Kirk, începe procesul bărbatului acuzat că a încercat să-l asasineze pe TRUMP în timp ce juca golf, în Florida
Mediafax
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor
Digi24
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
Cancan.ro
Profesoara care s-a sinucis în Drobeta Turnu Severin a avut 7 procese la tribunal. Ce acuzații grave i-a adus fostului soț
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Adevarul
Ramzan Kadîrov a ajuns o umbră. De la imaginea de lider dur, la pacient dependent de dializă. Cine conduce, în realitate, statul cecen
Mediafax
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Click
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Wowbiz
Ultimele cuvinte ale Irynei! Ce a APUCAT să spună înainte să moară este dureros
Antena 3
„Putin ne va ataca. A trimis deja primul mesaj de război Europei”. Liderii europeni, în alertă după invazia dronelor Rusiei în Polonia
Digi24
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
Cancan.ro
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Un poliţist şi fiul lui de 14 ani, morţi pe o şosea din Maramureş. Agentul ar fi forţat o depăşire
StirileKanalD
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
KanalD
Rezultate Loto 6 din 49 pentru joi, 11 septembrie 2025: Numerele extrase astăzi - Joker, Noroc LIVE. Report de peste 28,63 de milioane de lei la Loto 6/49
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
Capital.ro
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia luată astăzi de Tribunalul București e definitivă
Evz.ro
BDLP, anunțul momentului: Se retrage pe perioadă nelimitată 
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
N-ai timp să dai SKIP: te prinde din prima secundă! Când vocea Andrei face valuri, topurile muzicale se scufundă. Un VERS. Atât i-a trebuit ca să cucerească fanii. Artista a lansat piesa "Numai din iubirea ta" 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Pentru prima dată, astronomii au fotografiat jeturile stelare de la o stea tânără, aflată la 26.000 de ani-lumină de Soare
EXCLUSIV Andrei Caramitru AVERTIZEAZĂ că face plângere penală, după acuzațiile de instigare la violență: „Am vorbit cu avocatul. Se fac de râs”
20:17
Andrei Caramitru AVERTIZEAZĂ că face plângere penală, după acuzațiile de instigare la violență: „Am vorbit cu avocatul. Se fac de râs”
ACTUALITATE Zmeura de toamnă, un deliciu al verii pe mesele românilor. Cât a ajuns să coste un kilogram
20:17
Zmeura de toamnă, un deliciu al verii pe mesele românilor. Cât a ajuns să coste un kilogram
ACTUALITATE Care sunt adevărații conservatori? Mirel Palada: „Cei de la POT și SOS sunt niște INFILTRAȚI în zona conservatoare, care să muște din voturile AUR”
20:00
Care sunt adevărații conservatori? Mirel Palada: „Cei de la POT și SOS sunt niște INFILTRAȚI în zona conservatoare, care să muște din voturile AUR”
SPORT Răzvan Burleanu, la București forțat de întâlnirea cu Mircea Lucescu! Ce s-a decis la UEFA
19:53
Răzvan Burleanu, la București forțat de întâlnirea cu Mircea Lucescu! Ce s-a decis la UEFA
AUTO Programul Rabla pentru persoane fizice, APROBAT. Voucherul pentru mașini electrice SCADE la 18.500 lei
19:50
Programul Rabla pentru persoane fizice, APROBAT. Voucherul pentru mașini electrice SCADE la 18.500 lei
JUSTIȚIE A fost arestat traficantul de influență prins în flagrant când lua 60.000 de EURO pentru a interveni în favoarea afaceristului Jean Tucan
19:25
A fost arestat traficantul de influență prins în flagrant când lua 60.000 de EURO pentru a interveni în favoarea afaceristului Jean Tucan