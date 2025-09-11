CNN: Posibile indicii despre identitatea ASASINULUI lui Charlie Kirk, în mesajele scrijelite pe pușca și muniția găsite de FBI

Anchetatorii au descoperit o mulțime de detalii despre atacatorul care l-a ucis pe Charlie Kirk, dar locul exact în care se află acesta rămâne un mister.

Autoritățile au analizat „videoclipuri bune” cu atacatorul și au descoperit ce traseu a urmat acesta înainte și după crimă, a declarat comisarul Departamentului de Siguranță Publică din Utah într-o conferință de presă joi dimineață.

Atacatorul a ajuns miercuri dimineața în campusul Utah Valley University la 11:52 ora locală. El este bărbat și „pare să fie de vârstă universitară.”

Suspectul nu ieșea în evidență pe campus, a spus comisarul Beau Mason.

Atacatorul a urcat la etaj pe scările din interiorul clădirii și a ieșit pe un acoperiș „într-un loc de unde putea să tragă”, a spus comisarul, conform CNN.

„Am reușit să-i urmărim mișcările după ce a tras: s-a deplasat în cealaltă parte a clădirii, a sărit de pe clădire și a fugit din campus și a intrat într-un cartier”, a spus Mason. „Anchetatorii noștri au luat la rând acele cartiere, contactând toate persoanele care au instalate sonerii cu camere video … și au luat temeinic la rând acele comunități, încercând să identifice orice pistă.”

FBI a refuzat să spună dacă știe cum se numește suspectul

Autoritățile au găsit o „pușcă de mare putere, cu zăvor” despre care cred că a fost arma folosită pentru a-l împușca pe Kirk de la distanță.

Pușca a fost găsită într-o „zonă împădurită prin care a trecut trăgătorul în fuga sa”, a declarat Robert Bohls, agent special de la biroul FBI din Salt Lake City. El a spus că FBI va analiza arma.

Anchetatorii au colectat, de asemenea, o urmă de încălțăminte, o amprentă de palmă și amprente de antebraț care vor fi analizate, a spus Bohls.

El a încercat să înăbușe orice temeri în rândul comunității locale, spunând că asasinarea „a fost un eveniment țintit” și „nu credem că comunitatea este în pericol”.

Când a fost întrebat dacă FBI-ul știe cum se numește suspectul, agentul FBI a refuzat să spună.

Surse la curent cu ancheta: Posibile indicii în mesajele scrijelite pe pușca și muniția găsite

Pe armă și pe muniția găsite în pădure erau scrijelite o serie de fraze legate de probleme culturale, potrivit unor surse la curent cu ancheta.

Autoritățile analizează aceste mesaje, în încercarea de a identifica un suspect, au mai spus sursele, dar nu este încă clar dacă informația indică o motivație pentru atac.

Printre marcaje se numără inițiale pe care autoritățile încearcă să le compare cu profilurile suspecților, a spus o sursă.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI: