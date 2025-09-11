Prima pagină » Știri externe » La o zi după uciderea lui Charlie Kirk, începe procesul bărbatului acuzat că a încercat să-l asasineze pe TRUMP în timp ce juca golf, în Florida

11 sept. 2025, 16:13, Știri externe
Ryan Wesley Routh, în timpul unui miting în centrul Kievului, Ucraina, sâmbătă, 30 aprilie 2022.

Procesul penal al lui Ryan Routh, bărbatul acuzat că a încercat să-l asasineze pe președintele american Donald Trump în timp ce acesta juca golf pe terenul său din Florida, începe joi cu declarațiile de deschidere.

Routh, în vârstă de 59 de ani, a ales să se apere singur. El a pledat nevinovat la cinci acuzații federale, inclusiv tentativa de asasinare a unui candidat prezidențial important.

El riscă o pedeapsă maximă de închisoare pe viață.

Procesul începe a doua zi după ce activistul de dreapta și influentul aliat al lui Trump, Charlie Kirk, a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment la Universitatea Utah Valley, marcând cel mai recent caz de violență politică din SUA, notează Reuters.

Trump însuși s-a confruntat cu două tentative de asasinat în timpul campaniei sale prezidențiale din 2024.

Ce acuzații i se aduc lui Routh

Procurorii americani susțin că pe 15 septembrie 2024 Routh s-a ascuns cu o pușcă lângă gaura a șasea a turneului de golf Trump International Golf Club din West Palm Beach, intenționând să-l omoare pe Trump în timp ce acesta juca golf.

Un agent al Serviciului Secret l-a văzut pe Routh, a cărui pușcă trecea prin gard, și a deschis focul, determinându-l pe Routh să fugă fără să tragă un foc. El a fost arestat în aceeași după-amiază după ce a fost oprit de Poliție pe o autostradă din Florida.

Incidentul a avut loc la aproximativ două luni după ce Trump a fost rănit la ureche în urma unui atac armat la un miting de campanie din Pennsylvania în iulie anul trecut. Atacatorul a fost împușcat mortal la fața locului.

Routh, care a dus o viață agitată și a lucrat ca antreprenor de acoperișuri, a pledat pentru democrație în Taiwan și Ucraina. În 2023 el a fost intervievat despre un plan utopic de a trimite refugiați afgani pentru a ajuta Ucraina să respingă invazia Rusiei.

În iulie, el i-a spus judecătorului districtual că nu are încredere într-un „străin aleatoriu” care să vorbească în numele lui și că se va apăra singur. Cei doi foști avocați din oficiu ai săi servesc acum ca avocați de rezervă pentru a ajuta la problemele logistice.

După declarațiile de deschidere, un juriu format din șapte femei și cinci bărbați va începe să audieze probele din acest caz.

Din întâmplare, procesul lui Routh are loc la același tribunal și în fața aceluiași judecător ca procesul în care Trump s-a confruntat cu acuzații penale că ar fi deținut ilegal documente confidențiale după primul său mandat.

Foto: Profimedia

