Cocaina s-a ieftinit în lume din cauza încetării războiului civil din Columbia. Trump a declarat că ar bombarda cu mândrie toate fabricile de cocaină

Cocaina s-a ieftinit în lume din cauza încetării războiului civil din Columbia. Președintele american Donald Trump a spus că nu exclude declanșarea unei operațiuni militar în țara sud-americană.

Încă din 2016, guvernul local a încheiat pace cu gruparea rebelă FARC (Forțele Armate Revoluționare ale Columbiei) după un conflict de peste 50 de ani. De atunci, suprafața culturilor de coca din țară a crescut cu 73% și a depășit suprafața totală a Berlinului, informează Spiegel.

Prețul cocainei la dealeri în Frankfurt este de doar 30-50 de euro pe gram. Cu câțiva ani în urmă, acesta era la nivelul de 100 de euro. Unii experți numesc ceea ce se întâmplă un „tsunami alb”. Donald Trump a postat pe rețeaua sa Truth Social un mesaj dur la adresa omologului său din Columbia, Gustavo Petro.

Traficul cu cocaină a înflorit în Columbia

Președintele l-a acuzat pe președintele Columbian că ar fi în favoarea traficului de droguri, o afacere care, spune el, „a înflorit” în țara sud-americană. Totodată, președintele a mai anunțat că a decis să suspende ajutoarele financiare acordate de SUA Columbiei.

„Președintele Columbiei, Gustavo Petro, este un lider al drogurilor ilegale care încurajează puternic producția masivă de droguri, în câmpuri mari și mici, în toată Columbia. Aceasta a devenit, de departe, cea mai mare afacere din Columbia, iar Petro nu face nimic pentru a o opri, în ciuda plăților și subvențiilor pe scară largă din partea SUA, care nu sunt altceva decât o înșelătorie pe termen lung a Americii. ÎNCEPÂND DE ASTĂZI, ACESTE PLĂȚI SAU ORICE ALTĂ FORMĂ DE PLATĂ SAU SUBVENȚIE NU VOR MAI FI EFECTUATE ÎN COLUMBIA. Scopul acestei producții de droguri este vânzarea de cantități masive de produse în Statele Unite, provocând moarte, distrugere și haos. Petro, un lider slab cotat și foarte nepopular, cu o gură proaspătă față de America, ar face bine să închidă imediat aceste câmpuri de ucidere, sau Statele Unite le vor închide pentru el, și nu se va face frumos. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei probleme! Președintele Donald J. Trump”, a transmis președintele american.

Trump ar fi dispus să bombardeze și Columbia

Președintele Donald Trump le-a declarat reporterilor că ar bombarda cu „mândrie” toate fabricile de cocaină din Columbia.

„Columbia are fabrici de COCAINĂ. Ei fabrică COCAINĂ. Dacă le-aș nimici fabricile, aș fi tare MÂNDRU să o fac personal. Nu zic că o fac, dar aș face-o cu mândrie fiindcă aș salva MILIOANE DE VIEȚI”, a spus Trump.

Președintele Columbiei, Gustavo Pedro, a spus la începutul anului 2025 că ar legaliza consumul de cocaină, precizând că nu este un drog mai periculos decât whisky-ul.

Un fost ministru de Externe l-a acuzat pe președintele columbian că ar fi „dependent de droguri”.

Sursa Foto: Profimedia

