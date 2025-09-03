Comisarul european pentru Extindere anunță că Muntenegru ar putea ADERA la UE în 2028

Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a declarat miercuri, la Chișinău, că Muntenegru este țara candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană cu cele mai mari progrese, motiv pentru care țara ar putea adera în 2028 la Blocul comunitar.

În același timp, aceasta a mai declarat că Aderarea Albaniei ar urma să aibă loc ceva mai târziu, dar încă în mandatul actualei Comisii Europene, transmite MOLDPRES.

Potrivit oficialului european, Muntenegru este țara cea mai avansată pe calea integrării, având toate capitolele de negociere deja deschise.

„Din punct de vedere tehnic, putem finaliza negocierile până la sfârșitul anului viitor. Ținând cont de perioada medie de ratificare a tratatelor de aderare, de 1-2 ani, Muntenegru ar putea deveni membru UE în 2028”, a precizat Kos.

În ceea ce privește Albania, mai sunt de deschis două capitole de negociere. Dacă procesul decurge conform planului, discuțiile tehnice ar putea fi încheiate până la finele lui 2027. „Astfel, și Albania ar putea adera la UE în timpul mandatului actualei Comisii Europene”, a adăugat comisarul.

Marta Kos efectuează o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 3-5 septembrie. Ea va avea miercuri o întrevedere cu ambasadoarea desemnată a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko. Totodată, Kos va purta discuții cu înalți oficiali din Republica Moldova despre reforme și parcursul european, se va întâlni cu investitori și antreprenori și va vizita locuri de patrimoniu cultural și religios.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Donald Trump spune că este dezamăgit de Vladimir Putin, dar nu este îngrijorat de relațiile tot mai apropiate dintre Rusia și China

Paradă militară uriașă la Beijing, de Ziua Victoriei. China și-a etalat ARSENALUL. Momente-cheie de la ceremonia la care participă Xi, Putin sau Kim

Sursa foto: Profimedia