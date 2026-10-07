Reprezentanții militari ai tuturor statelor NATO, inclusiv România, au ajuns la Kiev. Ce au discutat cu șeful armatei ucrainene

Cei 32 de membri ai Comitetului Militar al NATO au vizitat Kievul și s-au întâlnit cu comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei. România s-a numărat printre statele reprezentate la discuțiile despre experiența militară acumulată de Ucraina și pregătirea NATO pentru viitoarele amenințări.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Reprezentanții NATO s-au întâlnit cu șeful armatei ucrainene

Cei 32 de reprezentanți militari ai statelor membre NATO au ajuns pe 6 octombrie la Kiev, unde au avut o întâlnire cu Mihailo Drapatîi, comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Potrivit amiralului Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO, discuțiile s-au concentrat pe prioritățile militare ale Ucrainei și pe experiența acumulată de forțele ucrainene în timpul războiului.

Cavo Dragone a declarat că lecțiile învățate de Ucraina pot contribui la consolidarea pregătirii NATO pentru a face față amenințărilor actuale și viitoare.

Președintele Comitetului Militar al NATO a transmis, de asemenea, că vizita la Kiev a reconfirmat sprijinul alianței pentru Ucraina.

În timpul vizitei, membrii Comitetului Militar al NATO au depus un omagiu în memoria militarilor ucraineni căzuți în război, la Zidul Memoriei celor căzuți pentru Ucraina.

NATO își adaptează strategia

Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), Alexus Grynkewich, lucrează la o strategie pentru un eventual atac rusesc asupra flancului estic al NATO.

Planurile pun accent pe folosirea unor tehnologii precum dronele și inteligența artificială.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat recent că „Europa nu se află în pace astăzi”, în contextul intensificării atacurilor rusești pe care alianța le descrie drept activități malițioase.