Musk sărbătorește interdicția și amintește că Breton a făcut comentarii despre implicarea UE în anularea alegerilor din România

Ruxandra Radulescu
25 dec. 2025, 13:31, Știri externe
Elon Musk, cofondatorul Tesla și CEO-ul platformei X, și-a manifestat susținerea față de interdicția impusă de Donald Trump fostului fostului comisar UE, Thierry Breton. De asemenea, Musk a readus în prim plan implicarea lui Breton în anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. 

Elon Musk reacționat foarte încântat la decizia președintelui Trump de a interzice accesul în Statele Unite fostului comisar UE. Thierry Breton.

„Thierry primește ceea ce merită”, a scris Elon Musk pe contul X. CEO-ul X a repostat și un articol despre momentul în care Breton și-a asumat anularea alegerilor din România și a recunoscut că a fost direct implicat. Mai mult acesta a amenințat chiar și Germania cu o astfel de acțiune.

Ce acuzații a adus Casa Albă la adresa lui Thierry Breton

Administrația Trump a interzis marți intrarea lui Thierry Breton pe teritoriul Statelor Unite. În afară de fostul consilier UE, interdicția vizează și alți activiști anti-dezinformare.

Casa Albă i-a acuzat pe Breton și activiști că a fost implicați în „cenzurarea” platformelor de socializare americane, în cadrul celei mai recente măsuri dintr-o campanie care vizează regulile europene. Oficialii americani consideră că noile reguli UE trec dincolo de reglementarea legitimă.

Breton a fost ministru francez al finanțelor și comisar european pentru piața internă în perioada 2019-2024.

Subsecretarul de stat american pentru diplomație publică, Sarah Rogers, l-a descris marți pe Breton, în contextul prezentării interdicțiilor, ca fiind „creierul” Legii serviciilor digitale a UE, care a fost apărată din nou miercuri de Barrot.

