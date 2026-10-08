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După săptămâni de tensiuni diplomatice, Marea Britanie și Israel au ajuns la un compromis privind consulatul din Ierusalimul de Est

După săptămâni de tensiuni diplomatice, Marea Britanie și Israel au ajuns la un compromis privind consulatul din Ierusalimul de Est
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Marea Britanie și Israel au ajuns la un compromis pentru a evita închiderea completă a consulatului britanic din Ierusalimul de Est, după săptămâni de tensiuni diplomatice. Majoritatea diplomaților britanici vor părăsi clădirea, care va funcționa în continuare ca o „Misiune a Regatului Unit”, în timp ce șapte diplomați vor rămâne la fața locului.

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Consulatul nu va fi închis complet

Potrivit acordului, aproximativ 20 de diplomați britanici, inclusiv consulul general, vor părăsi Ierusalimul de Est.

Ministrul britanic de Externe, Ed Miliband, a declarat că diplomații și familiile lor sunt retrași temporar din motive de siguranță. El a precizat însă că misiunea va rămâne independentă și operațională și va continua să lucreze cu palestinienii.

„Vom depune eforturi în lunile următoare pentru a ne restabili prezența”, a declarat Miliband, adăugând că Londra nu va lua măsuri reciproce atât timp cât negocierile continuă și sunt considerate credibile.

Deși Israelul a anunțat că activitatea consulatului încetează joi, șapte diplomați britanici au rămas în clădire, iar steagul britanic continuă să fluture deasupra sediului.

De la ce a pornit disputa

Conflictul diplomatic dintre cele două țări s-a intensificat după ce Marea Britanie a anunțat planurile de a impune sancțiuni comerciale asupra așezărilor israeliene din Cisiordania.

Israelul a amenințat că va închide consulatul în termen de 30 de zile de la 8 septembrie, considerând măsurile britanice o acțiune împotriva sa.

Ministrul israelian de Externe, Gideon Sa’ar, a declarat că țara sa a stabilit un principiu potrivit căruia orice măsură împotriva Israelului va primi un răspuns.

„Nu este posibil să se acționeze împotriva Israelului fără ca Israelul să ia măsuri adecvate ca răspuns”, a spus Sa’ar.

Marea Britanie contestă dreptul Israelului de a închide consulatul

Miliband a susținut că Marea Britanie nu recunoaște existența unui „drept legal” al Israelului de a închide sediul diplomatic, care funcționează de aproape 200 de ani.

Poziția Londrei este că Ierusalimul de Est este teritoriu ocupat, iar consulatul are un rol important în relația Marii Britanii cu palestinienii.

Un oficial israelian citat de POLITICO a descris însă noua misiune britanică drept „practic o cochilie goală”, susținând că cei șapte diplomați rămași nu vor putea desfășura o parte importantă din activitatea consulatului.

Oficialul a afirmat că aceștia vor avea, în principal, rolul de a întreține clădirea și de a păstra steagul britanic la sediu.

Londra speră să își refacă prezența după alegerile din Israel

Un oficial britanic a descris compromisul drept un „rezultat pozitiv”, argumentând că negocierile au permis evitarea unei escaladări care ar fi putut duce la expulzări reciproce de diplomați.

Marea Britanie și-a păstrat, de asemenea, posibilitatea de a adopta măsuri de represalii, în cazul în care Israelul va continua cu amenințările privind expulzarea diplomaților britanici.

Guvernul israelian a cerut Londrei să renunțe la sancțiunile pregătite împotriva așezărilor din Cisiordania, însă miniștrii britanici nu au renunțat până acum la acest plan.

Londra speră că menținerea unei prezențe diplomatice în Ierusalimul de Est va permite reluarea relațiilor după alegerile din Israel, programate pentru 27 octombrie.

Consilierul pentru securitate națională al Marii Britanii, Jonathan Powell, a mers săptămâna trecută la Ierusalim pentru a încerca să convingă guvernul israelian să nu închidă consulatul. Un acord a fost găsit abia miercuri seară.

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