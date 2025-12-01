Paradoxul Fâșiei Gaza: Palestinienii nu au acces la mâncare și medicamente, dar au acces la noile telefoane iPhone 17, care sunt la mare căutare

Cu toate că populația din Fâșia Gaza se confruntă cu o penurie de medicamente și alimente, noile telefoane lansate de Apple abundă în magazinele de profil, iar mulți se întreabă de ce piața a fost inundată de telefoane de ultimă generație, în timp ce proviziile esențiale sunt încă sub embargo din partea Israelului.

Chiar dacă palestinienii dorm în corturi iar rezervele de alimente, medicamente și alte produse esențiale se împuținează rapid din cauza blocadei Israelului, telefonul iPhone 17 Pro Max este la mare căutare în unul dintre cele mai devastate locuri de pe Pământ.

În tabăra Nuseirat din centrul Gazei, proprietarul magazinului de telefoane mobile, Mohammed Zaqoul, are o mulțime de clienți la coadă dispuși să cumpere un telefon care a devenit atât un simbol al statutului, cât și al controversei. „Cererea este incredibilă”, a spune Mohammed Zaqoul. „Fiecare transport care intră în Gaza conține peste 10.000 de telefoane, uneori chiar mai multe. Și au sosit zeci de transporturi”.

Mulți locuitori din Gaza se întreabă, de asemenea, de ce sunt importate telefoane mobile și nu mâncare. De ce un telefon de 2.200 de dolari și nu lapte praf, medicamente sau materiale de construcții pentru a reconstitui enclava devastată. Într-un loc unde majoritatea familiilor se bazează pe alimentele primite de la organizațiile umanitare, imaginea unui adolescent din Gaza care ține în mână cel mai recent produs de lux al Apple pare din alt peisaj.

Mohammed Zaqoul, care deține magazinul de telefoane menționat mai sus, spune că doritorii de iPhone 17 provin din anumite grupuri sociale. Dl. Zaqoul a spus că, în general, cumpărătorii provin din anumite grupuri. Activiști sociali și fondatori de inițiative comunitare; comercianți și familiile acestora; persoane care au obținut beneficii financiare în timpul războiului din închirierea de terenuri, furnizarea de ajutoare sau conducerea unor mici afaceri în timpul războiului; sau angajați ai organizațiilor internaționale care câștigă salarii mari din străinătate.

În orașul Deir Al Balah, situat în centrul Fâșiei Gaza, două surori de 21, respectiv 18 ani, se mândresc cu cele mai noi modele de iPhone, cadou de la tatăl lor. „Tatăl meu a plătit 4.500 de dolari pe telefoanele noastre”, a spus una dintre surori. „Lucrează în comerțul cu alimente și, slavă Domnului, ne descurcăm bine.” Când și-a postat noul telefon pe Instagram, comentariile din străinătate au curs încontinuu: „Cum îți permiți așa ceva? Chiar este disponibil în Gaza ?” și „Cum pot oamenii dintr-o zonă de război să aibă cel mai nou telefon din lume?”, spune aceasta.

Telefoanele mobile, modalitatea prin care Israelul îi spionează pe palestinieni

Pentru jurnalistul și cercetătorul Hamza Al Shobaki, apariția bruscă pe piață a telefoanelor mobile în Gaza, în special cele de înaltă tehnologie, ridică semne de întrebare. Se presupune că există cel mai mare raport iPhone 17 Pro Max per cap de locuitor din lume. Noile telefoane lansate de Apple au ajuns în Fâșia Gaza imediat după lansarea acestora, înainte de a ajunge în magazinele din Israel.

„Cum se face că Israelul împiedică intrarea medicamentelor, a corturilor, proviziilor alimentare și combustibilului, în timp ce permite intrarea a mii de smartphone-uri avansate?”, s-a întrebat Al Shobaki . „Nu are niciun sens.”

„Israelul are o lungă istorie în utilizarea telefoanelor și a sistemelor de comunicații pentru supraveghere și culegere de informații”, a mai declarat acesta. „A permite accesul unor dispozitive care nu erau permise nici măcar înainte de război ridică semne de întrebare.”

„Gaza a fost inundată cu zeci de mii de dispozitive iPhone 17 Pro Max”, a spus el. „Între timp, bunurile de bază sunt rare și inaccesibile. Nu putem interpreta acest lucru decât ca parte a strategiei de supraveghere a Israelului.”

Recomandările autorului: