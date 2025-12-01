Mii de oameni s-au adunat în Cehia pentru a reconstitui Bătălia de la Austerlitz, cea mai faimoasă bătălie a lui Napoleon

Mii de pasionați de istorie din întreaga Europă se adună în fiecare an în Cehia pentru a comemora Bătălia de la Austerlitz, victoria lui Napoleon asupra forțelor rusești și austriece, cea mai faimoasă bătălie a împăratului francez. Cu tunuri și costume de epocă, entuziaștii reconstituie scene de luptă dintr-o campanie militară care a avut loc acum 220 de ani. Anul acesta, organizatorii au anunțat prezența a peste 1500 de împătimiți de istorie care au venit îmbrăcați în costume de epocă

„Bătălia celor Trei Împărați”

Bătălia de la Austerlitz, cunoscută și ca „Bătălia celor Trei Împărați”, a fost una dintre cele mai mari victorii ale lui Napoleon Bonaparte. A avut loc pe 2 decembrie 1805 lângă localitatea Aussterlitz, astăzi Slavkov u Brna, în Republica Cehă. Cei trei împărați prezenți pe câmpul de luptă au fost Napoleon Bonaparte (Franța), Francisc I (Austria) și Alexandru I (Rusia).

Festivalul de anul acesta a găzduit 1500 de participanți din 15 țări, îmbrăcați în costume din epoca napoleoniană, dar și peste 100 de cai și 20 de tunuri. Spectatorii s-au putut bucura de reconstituirea bătăliei la scară reală și de parade istorice. Unul dintre cele mai atractive puncte ale programului a fost refacerea luptei din apropierea satului Tvarožná , la care au participat nouă sute de soldați în uniforme de epocă.

Astfel de evenimente nu sunt o celebrare a lui Napoleon, a victoriei sale sau o celebrare a războiului. Evenimentele politice internaționale care au afectat profund Europa la vremea lor au devenit un interes comun pentru mulți oameni pasionați de istorie.

Sursă video: YouTube/Visit Czechia

