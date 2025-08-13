Prima pagină » Știri externe » Convorbire între Putin și Kim Jong Un, înainte de summitul SUA-Rusia din ALASKA. Liderul rus a lăudat „spiritul de sacrificiu” al nord-coreenilor

13 aug. 2025, 09:04
Liderul nord-coreean Kim Jong Un și președintele rus Vladimir Putin au avut o convorbire telefonică pentru a discuta despre legăturile celor două state și eforturile de război împotriva Ucrainei, înainte de întâlnirea planificată a lui Putin cu președintele american Donald Trump în Alaska.

În timpul convorbirii, Putin a lăudat „curajul, eroismul și spiritul de sacrificiu” al trupelor nord-coreene care au luptat alături de forțele ruse pentru a respinge o incursiune ucraineană în regiunea Kursk din Rusia, a declarat agenția oficială de știri a Coreei de Nord.

Putin a împărtășit, de asemenea, cu Kim informații despre viitoarele sale discuții cu Trump, programate să aibă loc vineri în Alaska, potrivit agenției de știri rusești TASS, citând Kremlinul.

Kim i-a spus lui Putin că Phenianul va sprijini pe deplin „toate măsurile care urmează să fie luate de conducerea rusă și în viitor.”

Putin și Kim au discutat despre adâncirea legăturilor în „toate domeniile,” conform unui acord de parteneriat strategic pe care semnat în timpul unui summit anul trecut.

Rusia, prioritatea politicii externe a Coreei de Nord

De la invazia rusă în Ucraina, Kim a făcut din Moscova prioritatea politicii sale externe, notează Associated Press. Guvernul său a respins propunerile Washingtonului și Seulului de a relua eforturile diplomatice pentru dezamorsarea programului nuclear nord-coreean, care au deraiat în 2019 în urma unui summit eșuat cu Trump în timpul primului mandat al acestuia.

Când Putin a vizitat Phenianul în iunie 2024 – prima sa călătorie în Coreea de Nord în 24 de ani – cei doi lideri au reînviat un acord din epoca Războiului Rece de a oferi asistență militară imediată în cazul în care oricare dintre țări este atacată. Putin l-a invitat și pe Kim să viziteze Moscova.

Conversația telefonică, care a avut loc într-o „atmosferă caldă de camaraderie”, potrivit Coreei de Nord, a avut loc cu doar trei zile înainte ca Putin și Trump să se întâlnească în Alaska, ca parte a celui mai recent efort al SUA de a negocia o încetare a focului în conflictul din Ucraina, aflat acum în al patrulea an.

Apelul vine după conversația telefonică a lui Putin cu președintele chinez Xi Jinping de vineri, în timpul căreia Xi a spus că este bucuros să vadă SUA și Rusia discutând.

Putin a vorbit și cu prim-ministrul indian Narendra Modi săptămâna trecută.

Foto: Profimedia

