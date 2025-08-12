Prima pagină » Știri externe » Zelenski îi transmite lui Trump că Ucraina NU va ceda teritorii în Donbas /„Nu am de gând să predau țara noastră”

12 aug. 2025, 21:47, Știri externe
Ucraina nu va accepta retragerea trupelor din regiunea Donbas, a afirmat, marți seară, președintele Volodimir Zelenski, părând să respingă inițiativa omologului său american, Donald Trump, care a sugerat, înaintea summitului SUA-Rusia, că vor exista schimburi teritoriale între Kiev și Moscova.

”Noi nu ne vom retrage din Donbas. Nu putem face acest lucru. Toată lumea uită că teritoriile noastre sunt ocupate ilegal. Pentru ruși, Donbas este platforma de lansare a unei noi ofensive. Nu am de gând să predau țara noastră, pentru că nu am dreptul de a face acest lucru. Dacă părăsim astăzi regiunea Donbas, pozițiile noastre consolidate de pe front, teritoriile noastre, vom permite Rusiei să pregătească o nouă ofensivă”, a afirmat Volodimir Zelenski, citat de site-ul Ukrinform.net.

De altfel, Volodimir Zelenski a apreciat că summitul din Alaska reprezintă o ”victorie personală” pentru președintele Rusiei, Vladimir Putin.

”În primul rând, Vladimir Putin va avea o întâlnire pe teritoriul Statelor Unite, ceea ce, pentru el, este o victorie personală. Îl ajută să iasă din izolare și să amâne aplicarea unor noi sancțiuni americane”, a subliniat Volodimir Zelenski, potrivit agenției de presă ANSA.

Luni, Donald Trump a afirmat că vor exista schimburi teritoriale între Ucraina și Rusia și a criticat atitudinea omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, despre care a spus că nu este invitat la summitul din Alaska pentru că oricum nu a putut rezolva nimic în ultimii trei ani.

”M-a deranjat puțin faptul că Volodimir Zelenski a declarat că trebuie să primească aprobarea la nivel constituțional. A primit aprobarea de a intra în război, de a omorî pe toată lumea, dar are nevoie de aprobare pentru schimburi teritoriale, căci vor fi anumite schimburi de teritorii. Știu acest lucru de la Rusia și din conversațiile cu toată lumea, pentru binele Ucrainei. Vor fi lucruri bune, dar și unele rele, pentru ambele părți. Este o chestiune complexă, întrucât sunt linii teritoriale foarte inegale. Vor fi anumite schimburi teritoriale, vor fi schimbări. Vom face schimbări pe liniile frontului. Rusia a ocupat o mare parte a teritoriului Ucrainei, vom încerca să luăm înapoi anumite teritorii pentru Ucraina, dar rușii au luat unele teritorii importante”, a declarat Trump.

Casa Albă a anunțat, marți, că președintele Donald Trump va face tot posibilul pentru oprirea războiului din Ucraina, subliniind că obiectivul summitului cu omologul său rus, Vladimir Putin, este de a înțelege mai bine pozițiile părților.

”Președintele Trump este determinat să încerce să oprească acest război și omorârea oamenilor. Președintele SUA a acceptat această întâlnire la solicitarea președintelui Putin, iar obiectivul președintelui SUA este să înțeleagă mai bine cum putem opri acest război”, a declarat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

