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Kremlinul oferă detalii amănunțite despre conversația telefonică dintre Putin și Trump. Consilierii președintelui rus spun că discuția dintre cei doi lideri a durat atât de mult pentru că „niciunul nu voia să fie primul care închide“

Melania Agiu
Kremlinul oferă detalii amănunțite despre conversația telefonică dintre Putin și Trump. Consilierii președintelui rus spun că discuția dintre cei doi lideri a durat atât de mult pentru că „niciunul nu voia să fie primul care închide“
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Kremlinul a declarat sâmbătă, 10 octombrie, că președintele rus Vladimir Putin a primit „cu înțelegere” propunerile lui Donald Trump menite să ducă la o „dezescaladare” a situației din Ucraina, potrivit agențiilor de presă ruse.

FILED – 15 August 2025, US, Alaska: US President Donald Trump (R) and Russian President Vladimir Putin (L) attend a meeting at Joint Base Elmendorf-Richardson in Alaska. Photo: -/Kremlin/dpa – ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full

„Președintele rus Vladimir Putin a primit cu înțelegere anumite propuneri din partea americană privind măsuri menite să conducă la o aplanare a tensiunilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agențiile TASS și RIA Novosti.

Dmitri Peskov a precizat că o „mare parte” a acestei convorbiri telefonice dintre cei doi lideri s-a axat pe problema soluționării conflictului din Ucraina.

Vladimir Putin și Donald Trump au avut o conversație telefonică pe 9 octombrie 2026, la două zile după ziua de naștere a președintelui rus. Conversația a durat o oră și jumătate, iar consilierii de la Kremlin au menționat că discuția a fost atât de lungă deoarece „niciunul nu voia să fie primul care închide“.

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Un consilier prezidențial rus afirmă că discuția dintre Putin și Trump a fost substanțială și prietenoasă

Potrivit consilierului prezidențial Iuri Ușakov, Putin a vorbit în detaliu despre reacția Rusiei la atacurile ucrainene și a declarat că Moscova rămâne deschisă unei soluții politice și diplomatice pentru a ajunge la o pace durabilă și stabilă

Agenția TASS a sintetizat principalele concluzii din declarațiile lui Ușakov.

Detalii privind convorbirea telefonică

Se pare că oficialii ruși și americani au început pregătirile pentru această convorbire pe 7 octombrie, când Ușakov a purtat o discuție telefonică cu trimisul special al președintelui american, Steve Witkoff. Witkoff i-a transmis lui Putin urările de ziua de naștere din partea lui Trump.

„Steve Witkoff a mai spus că Trump dorea să-l felicite personal pe Putin la telefon. Am început atunci să căutăm un moment potrivit pentru această convorbire, ținând cont de diferența de fus orar dintre Moscova și Washington. A trebuit să luăm în considerare și plecarea programată a președintelui Putin la summitul CSI din Turkmenistan, în dimineața zilei de 8 octombrie.“

„În cele din urmă, am convenit că cea mai bună opțiune ar fi să vorbim imediat ce președintele nostru se va întoarce din acea călătorie.”

„Președintele Trump a amânat câteva evenimente programate pentru astăzi, astfel încât convorbirea telefonică a avut loc târziu în seara zilei de 9 octombrie.”

Potrivit lui Ușakov, Putin și Trump au purtat o conversație „foarte substanțială”, chiar prietenoasă, care a durat o oră și jumătate.

„Donald Trump l-a felicitat imediat călduros pe Vladimir Putin cu ocazia zilei sale de naștere și i-a urat succes și sănătate. De asemenea, nu a uitat să-i transmită urări din partea soției sale, Melania”, a declarat Ușakov.

„Nimeni nu a vrut să închidă primul. Având în vedere acest lucru, sper că președintele SUA nu se va supăra dacă îi citez cuvintele, potrivit cărora era «gata să continue comunicarea cu Vladimir Putin astăzi, în această seară, în noaptea aceasta și mâine».”

Putin și Trump și-au exprimat satisfacția față de funcționarea canalelor de comunicare dintre cele două țări prin intermediul administrațiilor prezidențiale, al serviciilor de informații și al altor agenții relevante.

„În ceea ce privește conținutul conversației, desigur că nu vă pot satisface curiozitatea, dragi colegi. De asemenea, nu pot intra în detalii cu privire la subiectele specifice discutate de președinți.”

Acțiunile Kievului și situația de pe câmpul de luptă

Potrivit rapoartelor TASS, Putin i-a spus lui Trump că poziția Rusiei cu privire la scopurile și obiectivele operațiunii sale militare speciale rămâne neschimbată. De asemenea, Rusia rămâne deschisă unei soluții politice și diplomatice pentru a ajunge la o pace durabilă și stabilă.

Ușakov a afirmat că posibilitatea reluării discuțiilor trilaterale la care să participe Statele Unite și Ucraina a fost discutată în cadrul conversației anterioare dintre cei doi președinți, negocierile putând fi reluate imediat după alegerile pentru Duma de Stat din Rusia.

„Situația este diferită acum”, a spus el.

Potrivit sursei citate, încercările Kievului de a „perturba alegerile parlamentare din Rusia“ au subminat efectiv posibilitatea reluării imediate a negocierilor.

„Iar acum, așa cum a spus președintele, vom analiza când pot fi reluate aceste negocieri”, a adăugat Ușakov.

Putin a vorbit, de asemenea, în detaliu despre răspunsul Rusiei la atacurile ucrainene.

„Vladimir Putin a vorbit în detaliu despre măsurile pe care le luăm ca răspuns la atacurile teroriste ale regimului de la Kiev, care a optat pentru escaladare și pentru toate mijloacele posibile de prelungire a conflictului”, a spus Ușakov.

Putin i-a spus lui Trump că forțele ruse dețin controlul deplin asupra inițiativei de-a lungul liniei de contact și avansează cu încredere.

„S-a subliniat faptul că încercările Kievului de a opri înaintarea forțelor ruse de-a lungul întregii linii de contact prin lansarea de atacuri adânc pe teritoriul nostru nu au nicio șansă de succes. Forțele noastre armate dețin controlul deplin asupra inițiativei și avansează cu încredere”, a declarat Ușakov.

Perspectivele unei întâlniri față în față

Putin, mai precizează TASS, a declarat că apreciază atenția pe care conducerea SUA o acordă dialogului cu Rusia, în ciuda agendei interne și a implicării sale în problemele din Orientul Mijlociu.

Președinții nu au discutat despre date concrete pentru următoarea lor întâlnire față în față.

Putin și Trump intenționează în prezent să participe la summitul APEC din China și ar putea găsi ocazia să se întâlnească acolo.

„În China se apropie un eveniment internațional important – summitul APEC. Cel puțin pentru moment, atât liderul rus, cât și cel american sunt interesați să participe. Prin urmare, dacă ambii lideri se vor afla în același cadru internațional, presupun că vor găsi ocazia să se întâlnească, să-și strângă mâinile și să discute”, a declarat Ușakov.

Inițiative economice și produse petroliere

„Cei doi lideri au discutat în detaliu pregătirile pentru inițiative economice majore, inclusiv posibile livrări de produse petroliere rusești către piețele americane și globale. Președinții Rusiei și Statelor Unite au emis deja o declarație specială în această privință”, a afirmat Ușakov.

Cooperarea umanitară

Putin i-a mulțumit primei doamne a Statelor Unite, Melania Trump, pentru contribuția sa la reunirea copiilor cu familiile lor din Rusia și Ucraina.

În ceea ce privește îngrijorările legate de situația umanitară din Alyoshki, din regiunea Herson, s-a convenit ca Yana Lantratova, comisarul rus pentru drepturile omului, să rămână în contact permanent cu echipa Melaniei Trump.

Situația din Iran

„Vladimir Putin a subliniat în mod expres că opțiunile diplomatice în ceea ce privește Iranul nu au fost în niciun caz epuizate: se poate și trebuie să se ajungă la un acord cu Teheranul prin negocieri”, a declarat Ușakov.

Putin i-a mai spus lui Trump că oferta Moscovei de a transfera uraniul îmbogățit al Iranului în Rusia rămâne valabilă.

Witkoff speră să se întâlnească în curând cu Putin

„Steve Witkoff m-a rugat să transmit urările sale cele mai calde, precum și pe cele ale lui Jared Kushner (un om de afaceri american și ginerele lui Trump – n.r.), președintelui nostru, pe care îl respectă sincer și pe care speră să îl întâlnească în curând”, a declarat Ușakov.

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