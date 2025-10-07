Prima pagină » Știri externe » Și Danemarca intenționează să restricționeze accesul la rețele sociale copiilor. La ce vârstă vor fi nordicii MAJORI DIGITAL

07 oct. 2025, 18:39
Și Danemarca intenţionează să interzică utilizarea reţelelor de socializare de către copiii sub 15 ani, a anunţat marţi prim-ministrul Mette Frederiksen, informează agenția de știri AFP. Reamintim că Ursula von der Leyen a propus o politică comună în UE în legătură cu acest subiect. Senatul României a adoptat deja legea Majoratului Digital, care mai trebuie să treacă și de Camera Deputaților, înainte de promulgare.

„Guvernul va propune interzicerea mai multor reţele de socializare pentru copiii şi tinerii sub 15 ani”, a declarat Mette Frederiksen în discursul său de deschidere a sesiunii parlamentare.

Conform proiectului de lege care urmează să fie prezentat la o dată încă nespecificată, părinţii vor avea opţiunea de a le permite copiilor lor să utilizeze reţelele de socializare de la vârsta de 13 ani.

„Telefoanele mobile şi reţelele de socializare fură copilăria copiilor noştri”, a insistat şefa guvernului, argumentând că 60% dintre băieţii danezi cu vârste cuprinse între 11 şi 19 ani stau acasă în fiecare săptămână în loc să iasă şi să se vadă cu prietenii în timpul liber.

Modalităţile de aplicare a acestei interdicţii nu au fost detaliate.

La nivel internaţional, Australia este una din ţările pioniere în reglementarea internetului. Parlamentul său a adoptat o lege la sfârşitul anului 2024 ce interzice accesul la reţelele de socializare precum TikTok, X, Facebook şi Instagram pentru copiii cu vârsta sub 16 ani.

În iunie, Grecia a propus stabilirea unei vârste digitale a majoratului la nivelul UE sub care copiii să nu poată accesa reţelele de socializare fără consimţământul părinţilor.

