Coreea de Nord a construit o bază MILITARĂ secretă la graniță cu China/ Phenianul investește în producția de rachete balistice

21 aug. 2025, 11:33, Știri externe
Coreea de Nord a construit o bază militară secretă în apropierea graniței cu China, care ar putea fi folosită pentru depozitarea celor mai recente rachete balistice cu rază lungă de acțiune.

Această bază secretă nord-coreeană este situată la doar 27 de kilometri de granița cu China, conform raportului publicat de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS). Acesta este „primul studiu aprofundat, care confirmă existența bazei militare”.

Situată în provincia nord-vestică Pyongjan de Nord, baza Sinpung-Dong a putea găzdui rachete balistice intercontinentale (ICBM), inclusiv unele cu capacitate nucleară. Armele „reprezintă o potențială amenințare nucleară pentru Asia de Est și pentru continentul american”, conform sursei.

Baza militară este una dintre cele „15-20 de baze de rachete balistice, instalații de mentenanță, asistență și depozitare pentru rachete și focoase pe care Coreea de Nord nu le-a declarat niciodată”, a dezvăluit studiul.

Descoperirea a fost făcută în urma declarațiilor președintelui nord-coreean, Kim Jong-Un, care a cerut „extinderea rapidă” a capacităților nucleare ale statului.

„Situația actuală ne obligă să facem o schimbare radicală rapidă în teoria și practica militară existentă și să extindem rapid puterea nucleară”, a declarat Kim Jong-Un.

Tensiunile dintre Seul și Phenian se amplifică

De asemenea, demersurile Phenianului provocă îngrijorarea Seulului, care încearcă, de la preluarea mandatului de președinte al lui Lee Jae-Myung, să  îmbunătățească relațiile dintre cele două state, conform cotidianului Sud-Ouest.

Coreea de Nord și-a menținut atitudinea ostilă față de Administrația sud-coreeană, refuzând să participe în mod activ la eforturile de stabilizare a relațiilor dintre cele două state.

De la eșecul summitului de la Hanoi din 2019, la care au participat Kim Jong-Un și omologul său american, Donald Trump, Coreea de Nord a reiterat că nu va renunța la armele sale nucleare.

