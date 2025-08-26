Prima pagină » Știri externe » SUA intenționează să achiziționeze nave din Coreea de Sud/ Seulul pledează pentru o extindere a cooperării cu Washingtonul

26 aug. 2025, 10:37, Știri externe
Președintele sud-coreean, Lee Jae-Myung, s-a întâlnit, luni, cu omologul său american, Donald Trump, convenind să intensifice cooperarea economică în domeniul construcțiilor navale.

Lee Jae-Myung s-a arătat dispus să colaboreze cu SUA pentru a promova dezvoltarea industriei construcțiilor navale, în încercarea de a extinde alianța axată pe securitate pentru a include un parteneriat economic, tehnologic și științific.

„Se pare că Statele Unite au redevenit mărețe. O renaștere are loc nu numai în construcțiile navale, ci și în industria de producție a altor bunuri și sper că Republica Coreea poate participa la acest proces”, a declarat Lee.

Întâlnirea a avut loc după ce Seulul și Washingtonul au încheiat un acord comercial la sfârșitul lunii iulie, care a redus taxele vamale americane pentru exporturile coreene de la 25% la 15% , în schimbul unui pachet de investiții de 350 de miliarde de dolari și unor achiziții de energie din partea SUA, în valoare de 100 de miliarde de dolari. Din această sumă, 150 de miliarde de dolari au fost alocate pentru construcții navale.

Trump solicită dreptul de proprietate asupra terenurilor asiatice unde se află bazele militare americane

Trump a dezvăluit că SUA intenționează să achiziționeze nave din Coreea de Sud, colaborând totodată pentru a dezvolta sectorul naval american, aflat în declin.

„Vom cumpăra nave din Coreea de Sud. De asemenea, îi vom pune să construiască nave aici cu oamenii noștri și vom reveni în afacerea cu construcții navale”, a transmis Trump.

„Cred că vom face acest demers foarte ferm. Știți, durează ceva timp. Construcția navală este o activitate dificilă de început, dar vom continua”, a subliniat Trump, citat de agenția de presă Yonhap.

De asemenea, Trump dorește să solicite acordarea dreptul de proprietate asupra terenurile pe care Coreea de Sud le-a închiriat pentru a găzdui baze militare americane.

„Poate că un lucru pe care aș vrea să îl cer este să ne acorde dreptul de proprietatea asupra terenurilor cât timp noi avem marele fort. Știți că am cheltuit mulți bani în construirea unui fort și a existat o contribuție din partea Coreei de Sud. Dar aș vrea să văd dacă am putea scăpa de contractul de închiriere și să obține dreptul de proprietate asupra terenului unde avem o bază militară masivă”, a afirmat Trump.

Foto: Profimedia

