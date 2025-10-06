Coreea de Nord este pregătită de RĂZBOI. Liderul suprem inspectează arsenalul militar al țării

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat baza militară care adăpostește navă de război Cheo Hyon, capabilă să pedepsească provocările inamice de la mare distanță.

Potrivit KBS World, Choe Hyon este primul distrugător de 5.000 de tone al Coreei de Nord echipat cu rachete nucleare.

„Lansarea Choe Hyon este o demonstraţie clară a dezvoltării forţelor noastre armate. Vom testa capacitatea distrugătorului în cadrul unor exerciții ample pe care le vom desfășura în ocean. Orice amenințare la adresa suveranităţii statului va fi pedepsită cu ajutorul acestei nave”, a transmis Kim Jong Un.

Coreea de Nord realizează în mod regulat exerciţii militare, pe care le consideră repetiţii în vederea unei invazii, în timp ce aliaţii insistă asupra caracterului lor ofensiv.

Potrivit oficialilor din Seul, această navă a fost dezvoltată cu ajutorul Rusiei, în schimbul desfăşurării a mii de soldaţi nord-coreeni pe fronturile din Ucraina.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Oficial de la Phenian: Coreea de Nord nu va renunţa niciodată la armele sale NUCLEARE

O moldoveancă care s-a căsătorit în Coreea de Sud explică motivul pentru care NUNȚILE durează doar 30 de minute